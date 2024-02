Mare Fuori 5 si farà? La risposta che attendevano i fan è arrivata

Dopo il grande successo di The Last of Us Part I e Part II, i rumors dell’anno scorso che preannunciavano l’arrivo del terzo capitolo, hanno scatenato tra i fan un terremoto non indifferente. Scosse purtroppo inutili, perché sembra che le voci siano in realtà frutto di un esagerato remake della notizia originale. Cosa sappiamo sul …

Continue reading “The Last of Us Part III: arriverà, ma non adesso”