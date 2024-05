Dune: Prophecy, trailer e tutto ciò che sappiamo sulla serie

La saga di Dune è pronta ad espandersi. Dopo i primi due capitoli cinematografici di successo di Denis Villenueve, approda sul piccolo schermo la serie TV prequel Dune: Prophecy.

È stato rilasciato il primo teaser trailer ufficiale della serie Max (ex HBO), che a distanza di qualche mese dall'uscita di Dune: Parte Due ci fa immergere nuovamente nell'universo immaginato da Frank Herbert.

In realtà, Dune: Prophecy non è basato sui romanzi originali di Frank Herbert, bensì sul prequel Sisterhood of Dune scritto dal figlio Brian Herbert, insieme a Kevin J. Anderson. Non a caso la serie era inizialmente intitolata Dune: Sisterhood, prima di essere rinominata in Prophecy.

Dune Prophecy: trama, quando esce e dove vederla

Come svelato nel teaser, Dune: Prophecy è ambientata 10.000 anni prima della nascita di Paul Atreides, il protagonista della saga interpretato da Timothée Chalamet.

La serie sarà incentrata invece sulle Bene Gesserit, o per meglio dire sulla nascita di questa confraternita che ha un ruolo dominante anche nei film di Villenueve. Una "sorellanza" di donne assegnate alle grandi casate, per aiutarle a distinguere verità e bugie. Le sorelle agiscono però, proprio come nei film, per tessere le loro trame in tutto l'Impero. Perché "niente è più importante di una sorella sul trono".

Questa la sinossi ufficiale: "10.000 anni prima dell’ascesa di Paul Atreides, Dune: Prophecy segue due sorelle Harkonnen impegnate a combattere forze che mettono in pericolo il futuro dell’umanità e a fondare la leggendaria setta che diverrà nota come Bene Gesserit".

Dune: Prophecy uscirà questo autunno, nonostante non sia ancora stata ufficializzata una precisa data d'uscita. In America sarà rilasciata su Max, mentre si attende di capire se in Italia approderà su Sky, come gran parte delle serie HBO. Dune: Prophecy non è l'unica attesissima serie spin-off in uscita su Max entro fine anno, in quanto sarà anticipata da The Penguin, serie sul villain interpretato da Colin Farrell ambientata nell'universo di The Batman.

Dune: Prophecy può contare su un ricco cast, a cominciare da Emily Watson e Mark Strong. Oltre a loro anche Olivia Williams, Travis Fimmel, Tabu, Johdi May, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea e Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason e Shalom Brune-Franklin.