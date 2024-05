Il Signore degli Anelli: ecco quando uscirà il nuovo film con Gollum protagonista

Il titolo di questo nuovo progetto è Lord of the rings: Hunt of Gollum, proprio perché il protagonista della pellicola sarà Gollum, interpretato da Andy Serkis . Uno dei personaggi più amati dell' intera saga , nonostante il suo essere di fatto un antagonista, e che ha sicuramente ancora tanto da dare ai fan della saga.

Il film uscirà nel 2026 e sarà diretto da Andy Serkis, ma vedrà coinvolto anche Peter Jackson , regista dell' intera saga cinematografica . Jackson, come dichiarato dal delegato Warner Bros David Zaslav, sarà coinvolto in ogni passaggio della produzione , che al momento si trova ancora alle prime fasi che riguardano la stesura della sceneggiatura.

Ancora non è chiaro però in quale periodo verrà ambientata la storia e soprattutto se alcuni dei personaggi de Il Signore degli Anelli o de Lo Hobbit torneranno in qualche modo in questa pellicola. Nuove notizie arriveranno probabilmente con l'avanzamento delle fasi di produzione.