Allied – Un’ombra nascosta è ispirato ad una storia vera? Forse sì

Se dopo aver guardato Allied - Un'ombra nascosta vi siete chiesti quale fosse l'origine della storia e se questa fosse vera, non vi preoccupate, è tutto normale. La spy story diretta da Robert Zemeckis, che ricalca la verve di una serie di film del passato ormai non più così comuni, è scritta da Steven Knight ed è basata, stando alle sue parole, su di una storia raccontatagli da una sua ex ragazza.

Ambientato nel 1942, Allied - Un'ombra nascosta racconta di un agente segreto di nome Max che, durante la seconda guerra mondiale, viene paracadutato nel Marocco. Qui conosce la sua futura moglie, Marianne, con cui decide di tornare in Inghilterra e mettere su famiglia. Un giorno, convocato dai superiori, Max viene a sapere che la donna potrebbe essere una spia per conto dei nazisti. Travolto dalla notizia ma convinto dell'innocenza di sua moglie, l'agente segreto inizia ad investigare a sua volta per scagionare Marianne dalle accuse.

Allied - Un'ombra nascosta è una storia vera?

Seppur Allied - Un'ombra nascosta possa appassionare lo spettatore, ciò che risulta più intrigante è come Steven Knight venga a conoscenza di alcuni fatti che poi lo ispireranno a scrivere: All'età di 21 anni lo sceneggiatore lavora come lavapiatti in Texas, luogo dove inizia a frequentarsi con una ragazza. Un giorno quest'ultima gli racconta la storia di un soldato membro dei servizi segreti britannici, innamorato di una donna appartenente alla resistenza francese. Un giorno, il ragazzo viene chiamato dai superiori e, proprio come nel film, gli viene detto che la donna è una spia per conto dei tedeschi. Solamente più avanti Knight scoprì che il ragazzo del racconto era un parente stretto della sua frequentazione.

Questa storia lo spinse a scrivere Allied - Un'ombra nascosta, nonostante ci vollero ben trent'anni per dargli una forma definitiva. Lo scrittore ha dichiarato di aver provato in tutti modi a rintracciare i protagonisti di questa storia, senza però mai riuscirci, e quindi senza mai comprendere la veridicità del racconto.