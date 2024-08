Inside Out 2: in arrivo a casa con contenuti esclusivi, ecco quando

Dopo aver conquistato il cuore dei fan di tutto il mondo, Inside Out 2 è pronto a fare il suo debutto in formato casalingo con un'edizione speciale in 4K Ultra HD Steelbook, oltre che in Blu-ray e DVD. Questa nuova edizione offrirà un'esperienza immersiva e ricca di contenuti extra, permettendo agli appassionati di esplorare ancora più a fondo la mente di Riley.

Diretto da Kelsey Mann, al suo esordio come regista di un lungometraggio, il film è diventato rapidamente un successo globale, superando il miliardo di dollari al box office in tempi record e stabilendo nuovi standard per i film d'animazione a livello internazionale.

Inside Out 2: ecco i contenuti esclusivi della versione Home Video

Gli appassionati che acquisteranno l'edizione Steelbook o il DVD non solo troveranno una splendida copertina artistica ispirata al film, ma anche un'ampia gamma di contenuti extra. Tra questi, un documentario intitolato “Nuove Emozioni”, in cui i creatori discutono il processo di selezione e sviluppo delle nuove emozioni, dall'ideazione alla realizzazione grafica e sonora dei personaggi. Inoltre, i fan potranno godersi “Svelando i Ricordi”, un contenuto esclusivo dove i creativi dietro le quinte esplorano le ispirazioni per i ricordi repressi di Riley, le sfide tecniche nella creazione dei personaggi in 2D, e il processo di sviluppo delle scene chiave.

Tra le scene eliminate presenti nella versione Home Video spiccano un’inedita sequenza iniziale alternativa, una crisi di Gioia che non riesce a controllare la console, e una scena in piscina in cui l'Ansia di Riley si trasforma in "Disprezzo di Sé". Altre scene includono un’avventura in un parco a tema pubertà, dove le emozioni ribelli vengono inseguite da poliziotti della mente, e una spirale di vergogna durante un Obbligo o Verità che mette a dura prova la stabilità emotiva di Riley.