Inside Out 2: quali emozioni sono state scartate? Lo svela il regista

Nel 2015, Inside Out ci invitava ad esplorare le emozioni alla base di ogni essere umano, ma oggi, nel 2024, Inside Out 2 ci accompagna in uno dei tanti periodi complessi di un uomo, dove le emozioni crescono, si moltiplicano e tutto diventa più sfumato. Gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto sono tutte emozioni indispensabili per una vita equilibrata, ma cosa succede quando si passa per l'adolescenza?

In Inside Out 2, il gruppo originale di emozioni deve fare spazio a nuovi arrivati: ansia, noia, imbarazzo e invidia. Il regista Kelsey Mann ha discusso in una recente intervista con Fotogramas delle emozioni che sono state escluse dal secondo capitolo e di quanto sia stato difficile sceglierne solamente quattro da inserire nel secondo capitolo.

Inside Out 2: tutte le emozioni scartate

Kelsey Mann, il regista di Inside Out 2, ha dichiarato che selezionare le nuove emozioni per il film è stato estremamente complesso poiché l'adolescenza è un periodo molto sfaccettato, in cui si provano tantissime emozioni contemporaneamente. Alla fine, però, ha dovuto decidere quali escludere. Il regista ha stilato una lista di nove emozioni primarie e, tra quelle escluse da questo secondo capitolo, ci sono senso di colpa, frustrazione, sorpresa e rimorso. Come si immagina possa essere, visti anche gli incassi ed il successo al botteghino, queste emozioni attualmente escluse potrebbero trovare spazio in un possibile terzo capitolo, se la Pixar decidesse di realizzarlo. In questo articolo abbiamo scritto tutto ciò che sappiamo al riguardo.

Mann ha anche menzionato altre emozioni che non sono rientrate nelle prime dieci, ma che comunque sono state considerate durante la produzione: speranza, orgoglio, il piacere per le disgrazie altrui, avidità e irritazione.