Inside Out 2: uscita, trama e prima clip in italiano

Stiamo per tornare nella mente di Riley: dopo quasi dieci anni dall'uscita di Inside Out, questo mese uscirà in sala uno dei sequel più attesi dell'anno, Inside Out 2.

Tra le voci a doppiare il film in italiano troviamo Pilar Fogliati, che presta la voce ad Ansia, una delle nuove emozioni di Riley. Proprio riguardo l'uscita nel nostro Paese, la divisione italiana di Disney ha da poco pubblicato una prima clip in italiano, dove possiamo già dare uno sguardo (ed un ascolto) al sequel in arrivo.

Inside Out 2: di cosa parla?

Dal trailer possiamo già intuire la trama del film: Riley, ormai adolescente, sta per andare al liceo e, proprio per questo, le emozioni Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto che avevamo conosciuto nel primo film si ritrovano con una nuova arrivata, Ansia.

Non solo. Insieme ad Ansia emergeranno presto nuove emozioni legate a questi anni fondamentali di Riley, come Invidia, perennemente gelosa di tutto ciò che hanno gli altri, Ennui, annoiata e apatica e perfetta incarnazione della tipica indifferenza adolescenziale, per concludere con Imbarazzo, che sta sempre in disparte e vorrebbe passare inosservato in qualsiasi situazione.

Quando esce Inside Out 2?