Michael, il nuovo biopic su Michael Jackson: trama, cast e tutto quello che devi sapere

Dopo i Queen, Elton John, Elvis e i più recenti casi di Bob Dylan e Sprinsteen, il 22 aprile sarà Michael Jackson ad avere un biopic incentrato sulla sua figura.

Il re del pop ha una storia colma di luci e ombre, e il compito di narrarla è stato affidato ad Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer, The Guilty), regista d'esperienza, sulla base della sceneggiatura di John Logan. Ma vediamo più nel particolare cosa aspettarci.

Antefatti e biopic

I biopic non sono una facile operazione cinematografica: ridurre in due ore una storia di una vita è un lavoro complicatissimo. Quelli musicali hanno però il pregio di suscitare un grande effetti nei confronti degli spettatori, mossi dall'effetto nostalgia e dalla passione per l'artista oggetto del racconto.

In questo caso la produzione è iniziata nel 2019 e i dubbi sono stati tanti, anche in relazione agli scandali legati alla figura di Michael.

Nonostante ciò la Lionsgate ha assoldato per quest'opera un regista e uno sceneggiatore entrambi di grande esperienza, i quali hanno dichiarato chiaramente il loro intento, ossia umanizzare uno degli artisti più grandi degli ultimi 50 anni. Obiettivo palesato anche dal titolo.

La trama di Michael

Il film coprirà una grande parte della carriera del re del pop: all'inizio ovviamente vedremo l'ascesa dei Jackson 5, con l'autorevole presenza del padre che influenza un giovanissimo Michael, poi la consacrazione come artista solista negli anni '70 e infine il grande successo degli anni '80, fino al Bad World Tour, che si concluse nel 1989.

Saranno dunque tre decadi abbondanti ad essere coperte dalla narrazione, che secondo quanto dicono le prime voci non si soffermerà sulle pesanti accuse rivolte nel tempo all'artista, culminate con il documentario del 2019 Leaving Neverland.

Il cast di Michael

Il cast diretto da Fuqua vede innanzitutto Jaafar Jackson, che è figlio del fratello di Michael, nei panni del protagonista. Sarà invece Colman Domingo a interpretare il padre di Michael, Joe, con Nia Long a interpretare la madre.

Infine fuori dalla cerchia familiare abbiamo Miles Teller nei panni dell'avvocato John Branca e Kendrick Sampson che interpreterà il leggendario produttore musicale Quincy Jones. Curioso anche come sia stata utilizzata la CGI per ricreare Bubbles, lo scimpanzé domestico di proprietà del cantante.