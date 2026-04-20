Heated Rivalry 2: trama, novità e svolta più matura nella seconda stagione

La seconda stagione di Heated Rivalry si prepara a un cambio di tono significativo rispetto al debutto, puntando su dinamiche più complesse. A rivelarlo è lo showrunner Jacob Tierney, intervenuto durante un panel al BookCon insieme all’autrice Rachel Reid.

Secondo Tierney, i protagonisti Shane Hollander e Ilya Rozanov entreranno in una fase più "seria" della loro relazione. Se nella prima stagione dominavano flirt e tensione, i nuovi episodi abbandoneranno in gran parte quell’atmosfera più impulsiva per affrontare emozioni più profonde.

Heated Rivalry - Sfondo

Heated Rivalry 2, di cosa parlerà la seconda stagione?

Dopo aver confessato i propri sentimenti nel finale della prima stagione, Shane e Ilya si troveranno ora a gestire la loro relazione segretamente.

La trama si baserà principalmente su The Long Game, sequel del romanzo originale all’interno della saga Game Changer, ma includerà anche elementi tratti da Role Model, quinto libro della serie.

Proprio Role Model introdurrà nuovi personaggi e sottotrame, in particolare quelle legate a Troy, compagno di squadra di Ilya a Ottawa, e Harris, responsabile dei social media della squadra.

Tierney ha sottolineato come il cuore dello show resti sempre la relazione tra Shane e Ilya, ma con un’attenzione maggiore alle difficoltà reali della vita di coppia. La seconda stagione esplorerà infatti cosa accade dopo la fase iniziale di passione, quando emergono problemi e incomprensioni.

La nuova stagione di Heated Rivalry, prodotta dalla piattaforma canadese Crave e distribuita su HBO Max, è attesa per il prossimo anno. Nel frattempo, Reid ha annunciato anche l’uscita del settimo libro della serie, Unrivaled, prevista per giugno 2027.