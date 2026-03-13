KPop Demon Hunters 2 si farà: ecco cosa sappiamo sul sequel

Arrivata la conferma ufficiale che tutti i fan stavano aspettando: il fenomeno di animazione targato Netflix, KPop Demon Hunters, tornerà con un sequel firmato dai suoi creatori.

KPop Demon Hunters ha conquistato proprio tutti

Anche per chi non è fan del genere, non ha figli, o magari preferisce le serie televisive drama ai film d'animazione, è ormai chiaro: Kpop Demon Hunters è ovunque ed è qui per restare.

Diventato il film più visto di sempre sulla piattaforma Netflix, continua a ricevere acclamazione e riconoscimenti da ogni parte, non ultime le due importanti nomination agli Oscar come Miglior Film d'Animazione e Miglior Canzone Originale con "Golden".

Con i suoi temi classici ma che funzionano, come l'amicizia, l'accettazione del diverso e l'antica lotta tra bene e male che a volte si incontrano e si mescolano un po', l'ambientazione nel mondo del k-pop gli ha dato l'aria di novità nell'animazione mainstream che gli è servita a sfondare.

Il sequel di KPop Demon Hunters si farà ed è in buone mani

È freschissima la notizia che era nell'aria e aspettava solo di essere confermata.

Ci hanno pensato gli stessi creatori del film: Maggie Kang (canadese e coreana) e Chris Appelhans (statunitense) hanno annunciato che KPop Demon Hunters avrà un secondo capitolo e che saranno proprio loro ad occuparsene.

Anche se non sappiamo ancora nulla su una potenziale data di uscita, sapere che il sequel farà parte di un nuovo accordo pluriennale tra Netflix e i due registi, ci fa pensare che tutto il successo del primo film potrà solamente venire amplificato dal grande endorsement da parte della piattaforma.

Se poi la colonna portante di questo film è proprio la musica, anche Ejae, co-autrice dei brani originali del primo film e voce di Rumi, una delle tre protagoniste e leader delle HUNTR/X, ha comunicato il suo entusiasmo all'idea di lavorare a nuovi pezzi per l'attesissimo sequel.

Non ci resta che rimanere in attesa di ulteriori aggiornamenti, ma sembra davvero che tutte le carte per diventare un sequel con i fiocchi siano sul tavolo!