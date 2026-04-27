Possession, il cult horror rinasce: un remake in arrivo con Margaret Qualley e Callum Turner

È in sviluppo un remake del cult horror del 1981 diretto da Andrzej Żuławski, Possession, con protagonisti Margaret Qualley, famosa per il suo ruolo in The Substance, e Callum Turner, visto nella saga di Animali fantastici.

Il film sarà scritto, diretto e prodotto da Parker Finn (regista di Smile) e pare che tra i produttori ci sia anche Robert Pattinson (The Batman, The Lighthouse). Inoltre, il progetto è sviluppato da Paramount.

Il film originale racconta la crisi di una coppia: una richiesta di divorzio porta a gelosia, ossessione e comportamenti sempre più disturbanti. La storia mescola horror psicologico, drammi relazionali ed elementi surreali.

Il film è stato acclamato dalla critica, soprattutto per la recitazione della protagonista, ed è considerato un vero e proprio cult del suo genere.

Possession - Sfondo

Possession, di cosa parla il cult horror?

Con Isabelle Adjani nei panni di Anna/Helen e Sam Neill nel ruolo di Mark, il film racconta la crisi di una coppia nella Berlino del 1980. Mark è un agente segreto che torna a casa da una misteriosa missione, ma le cose con sua moglie Anna non vanno bene: non si amano più come un tempo, e a soffrirne di più è il loro bambino, Bob.

Nonostante Anna affermi di non tradire il marito, Mark inizia lentamente a ossessionarsi, mentre in casa si manifestano comportamenti sempre più strani e inquietanti.

Il film è stato spesso censurato e vietato ai minori. L’interpretazione della Adjani ha stregato la critica, rendendo quest’opera difficile da replicare. Speriamo bene, quindi, per il remake, che potrebbe essere apprezzato oppure duramente criticato.