Jessie Buckley: le tre migliori interpretazioni dell’attrice de La Sposa!

Jessie Buckley, attrice irlandese classe 1989, ha esordito sul grande schermo nel 2017 con il film Beast, mentre l'anno successivo la sua interpretazione da protagonista nel musical A proposito di Rose le è valsa una candidatura ai BAFTA come Migliore attrice protagonista.

Da allora la sua carriera non si è più fermata: tra grandi produzioni e film indipendenti, se esiste un’attrice che oggi incarna il concetto di presenza scenica totale, quella è sicuramente Jessie Buckley.

La Buckley è emersa prepotentemente nel panorama internazionale grazie a un talento poliedrico e a un magnetismo che buca lo schermo.

La sua capacità di spaziare tra generi e interpretazioni molto diverse senza mai perdere in autenticità l'ha resa una delle figure attualmente più richieste da numerosi registi contemporanei.

Esploriamo un po' della sua filmografia e scopriamo insieme quali sono secondo noi le migliori interpretazioni che finora ci ha regalato. Consigliato Oscar 2026, clamoroso pareggio al miglior corto: Quante volte è successo nella storia? Leggi ora

3. Sto pensando di finirla qui (2020)

Nel thriller psicologico Sto pensando di finirla qui di Charlie Kaufman (2020), Jessie Buckley interpreta una giovane donna "intrappolata" in un viaggio surreale verso la casa dei genitori del suo fidanzato (interpretato da Jesse Plemons).

La trama è un labirinto mentale dove la realtà si sfalda e le identità così come le certezze mutano continuamente.

Jessie Buckley offre una performance molto incisiva che colpisce nonostante non sia un personaggio che urla la sua presenza sullo schermo ma piuttosto sussurra, riuscendo a dare coerenza ad uno script volutamente inconsistente e mutevole.

La sua capacità di recitare per sottrazione, trasmettendo un senso di alienazione e malinconia profonda, ha trasformato quello che poteva essere un ruolo astratto in un ritratto profondamente umano seppur confuso e onirico.

2. La Sposa! (2026)

Con La Sposa! (trovate qui la nostra recensione), un film di uscita recentissima, Jessie Buckley si muove in un territorio visivo e narrativo punk e dirompente.

Ambientato in una Chicago degli anni '30 rivisitata, il film di Maggie Gyllenhaal vede l'attrice nei panni di una sposa della creatura di Frankenstein che rifiuta subito e spontaneamente il suo ruolo di "compagna creata in laboratorio", ma cerca la libertà e il diritto di essere sé stessa.

Jessie Buckley riesce a dare voce, corpo e una volontà d'acciaio a un personaggio che, nel classico horror La Moglie di Frankenstein (1935), era poco più di un simulacro muto. La sua interpretazione è elettrica, ribelle e intrisa di un'energia anarchica.

L'estetica del film è iconica, e trasformando il suo personaggio in una figura che potrebbe diventare presto un punto di riferimento dell'immaginario pop che simboleggia la riappropriazione del sé. È una prova fisica e viscerale che segna un tassello in più nella sua carriera dimostrandoci ancora una volta il suo essere un'attrice poliedrica.

1. Hamnet (2025)

In Hamnet (trovate qui la nostra recensione), l'acclamata opera diretta da Chloé Zhao, Jessie Buckley raggiunge una maturità espressiva che ha lasciato senza fiato il pubblico di tutto il mondo. Tratto dal romanzo Nel nome del figlio.

Hamnet di Maggie O'Farrell pubblicato nel 2020, il film racconta la storia di Agnes, la moglie di William Shakespeare, interpretato da Paul Mescal, e del dolore insopportabile per la morte del figlio Hamnet.

La sua è un’interpretazione splendida, intensa e commovente, che scava nelle pieghe del lutto con una dignità quasi sacrale. Jessie Buckley interpreta Agnes come una donna selvatica, guaritrice e madre, il cui dolore diventa il motore immobile della creazione artistica del marito.

Dopo aver già vinto il Golden Globe, il BAFTA e l' Actor Awards (SAG), la sua interpretazione è considerata il frontrunner indiscusso per l'Oscar alla Miglior attrice 2026. È un ruolo che non solo conferma il suo talento, ma che sembra consacrarla definitivamente nel panorama hollywoodiano.