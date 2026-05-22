La Resurrezione di Cristo, prima immagine e nuove date di uscita dei film di Mel Gibson

Mel Gibson ha diffuso la prima immagine ufficiale di La Resurrezione di Cristo, il sequel de La passione di Cristo del 2004, annunciando al tempo stesso importanti novità sulla produzione e sulle date di uscita dei due film che comporranno il progetto.

Le riprese si sono concluse con anticipo rispetto al programma dopo 134 giorni di lavorazione in diverse località italiane, tra cui Roma, Bari, Ginosa, Craco, Brindisi e Matera.

Nonostante questo, Gibson ha confermato un rinvio delle uscite. La prima parte arriverà nelle sale il 6 maggio 2027, anziché il 26 marzo dello stesso anno, mentre la seconda è stata posticipata al 25 maggio 2028. Entrambi i film debutteranno nel giorno dell’Ascensione.

Il regista ha dichiarato di aver realizzato il progetto esattamente come lo aveva immaginato, definendolo una delle opere più importanti della sua carriera.

Gibson ha spiegato che lavorare a questo film è stata una vera e propria missione personale portata avanti per oltre vent’anni, con l’obiettivo di raccontare quella che considera "la storia più importante dell’umanità".

Il nuovo capitolo racconterà la resurrezione di Gesù Cristo e Gibson aveva già anticipato che il sequel avrebbe avuto toni visionari e molto intensi, spiegando che la sceneggiatura, scritta insieme a Randall Wallace, è qualcosa di completamente diverso rispetto ai tradizionali film biblici.

Nel cast figurano Jaakko Ohtonen e Mariela Garriga nei ruoli di Gesù e Maria Maddalena, affiancati da Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio e Rupert Everett.

Il primo film, uscito nel 2004, fu un enorme successo commerciale: incassò oltre 610 milioni di dollari nel mondo con un budget di circa 30 milioni, diventando uno dei film indipendenti più redditizi di sempre.

Per anni mantenne anche il record di maggiore incasso negli Stati Uniti per un film vietato ai minori, superato solo nel 2024 da Deadpool & Wolverine.