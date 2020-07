League of Legends, novità sul bilanciamento dei campioni #1

League of Legends, ad un anno dall’approccio più oggettivo nei confronti del bilanciamento dei campioni, il Team della landa degli evocatori ha deciso di rilasciare 4 post che vadano ad illustrare la struttura bilanciamento campioni (già introdotta in precedenza) dei campioni.

Di seguito verrà riportato un elenco dei 4 post che saranno trattati dagli evocatori:

Qualsiasi giocatore di League of Legends, a seguito di una nuova patch, è impaziente di capire se il proprio personaggio preferito o i propri personaggi preferiti siano stati nerfati o buffati; ma da cosa è dovuto un nerf o un buff?

Bisogna dire che il nerf è una condizione di abbassamento delle statistiche di un personaggio perché risulta essere troppo sopra alcuni standard di potenza; il buff invece è esattamente l’opposto, l’aumento delle statistiche e il potenziamento da parte degli sviluppatori perché il personaggio si trova troppo al di sotto degli standard minimi per essere giocato e quindi risulta essere troppo debole e troppo scomodo da giocare.

Nella tabella sopra presentata, vi è la possibilità di vedere quali condizioni vadano ad influire sulle scelte di nerfare/buffare un personaggio da parte degli sviluppatori per i 4 livelli di gioco:

La tabella ufficializza il tipo di approccio che il “team di bilanciamento” ha deciso di attuare ad ogni patch del gioco. La divisione dei gruppi di giocatori inoltre, consente di avere una maggior chiarezza all’interno della tabella e di poter considerare allo stesso modo e stesso tempo le necessità di ciascun pubblico.

QUESTA STRUTTURA CI PERMETTE DI GESTIRE IL BILANCIAMENTO TRA UNA PATCH E L’ALTRA IN MODO PIÙ OMOGENEO E MENO SOGGETTO A PREGIUDIZI E FA IN MODO CHE I CAMPIONI CHE DEVIANO SIGNIFICATIVAMENTE DALLE SOGLIE DI PRESTAZIONE NON RISCHINO DI PASSARE INOSSERVATI.

