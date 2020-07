LoL e TFT: Riot games modifica i prezzi globali il 15 luglio

Poche ore fa è stata rilasciata una notizia sul sito ufficiale di League of Legends riguardante un aggiornamento che sarà fatto a breve riguardante i prezzi globali sia su LoL che su TFT. L’aggiornamento sui prezzi sarà effettuato il 15 Luglio e successivamente saranno riportate le novità in arrivo:

Diverse regioni vedranno aumentare i prezzi degli RP per tenere conto di nuove leggi fiscali, cambi di valuta, inflazione e coerenza tra le varie regioni

Dal 1° fino al 15 luglio tutte le regioni otterranno “RP bonus” extra per ogni acquisto di RP

Abbiamo anche apportato delle modifiche ai prezzi di TFT su dispositivi mobili per renderli più uniformi alla versione su PC

Le modifiche ai prezzi globali vengono eseguite dalla Riot Games generalmente intorno a marzo o aprile ma quest’anno a causa del COVID-19, le modifiche sono state fatte slittare di qualche mese. Di seguito verranno elencate nel dettaglio le modifiche in arrivo per ogni versione sia di LoL che di TFT in base alle fluttuazioni delle valute nel 2019.

LoL e TFT versione Desktop

Modifiche ai prezzi in RP

AMERICA LATINA : Messico: +19% (quota di IVA: 16%) Colombia: +11% Costa Rica: +16% (quota di IVA: 13%) Cile: +16% (quota di IVA: 19%) Uruguay: +11% Perù: +5% Dollaro AMERICA LATINA: 5,5% Brasile: aumento del 9% dei prezzi degli RP

RP bonus extra

Quest’anno la Riot offrirà la possibilità di offrire un aumento del 100% qualora si acquistassero dei bundle con una maggiore quantità di RP. Un semplice esempio, con l’acquisto del bundle di 2600 RP fornirà come bonus 400 RP.

La promozione di Lol è iniziata il 1° Luglio alle 22:00 CEST e durerà fino al 15 Luglio alle ore 22:00 CEST, facendo entrare in vigore le modifiche ai prezzi globali.

TFT versione Mobile

Oltre alla versione desktop di TFT, la Riot Games ha deciso di attuare ulteriori modifiche dei prezzi anche alla versione mobile di TFT.

Successivamente, saranno elencati le regioni che vedranno una riduzione dei prezzi dei contenuti di TFT Mobile:

Nuova Zelanda

Europa

Emirati Arabi

Egitto

Giappone (solo le singole Uova Mini Leggende)

Le seguenti regioni invece, saranno interessate da un aumento dei prezzi dei contenuti di TFT Mobile:

Messico

Colombia

Costa Rica

Cile

Perù

Infine, gli ultimi tre paesi vedranno una riduzione del prezzo del bundle 10+1 uova di Mini Leggende:

Brasile

Turchia

Russia

All’inizio di ogni anno, Riot analizza lo stato attuale dei prezzi globali e apporta modifiche a seconda delle variazioni dell’inflazione valutaria, della tassazione e delle discrepanze regionali

Riots Games afferma che ogni anno vengono eseguite modifiche sui prezzi dei vari bundle acquistabili in-game infatti, l’anno scorso ha trattato le tematiche dei costi e dei rimborsi usciti appunto il 5 Marzo (mese che avrebbe dovuto vedere quest’anno il nuovo aggiornamento sui prezzi globali).

Altre modifiche sono state fatte dalla Riot Games inerenti al bilanciamento dei campioni in Lol per tutti i livelli dei giocatori, dal principiante al professionista, per scoprire maggiori dettagli sarà necessario cliccare sul precedente link.

