I giochi gratis di luglio 2020

Con l’arrivo di luglio, torna la nostra rubrica mensile dedicata ai giochi gratuiti del mese. I vari servizi di abbonamento di Playstation Plus, Xbox Live Gold e Twitch Prime rinnovano la propria line-up, fornendo agli utenti nuovi titoli da poter scaricare gratuitamente. Vi siete persi i giochi gratuiti dello scorso mese? Potete recuperarli consultando il seguente link.

Iniziamo dai giochi gratis di luglio disponibili per il PlayStation Plus.

PS4

Questo mese, per celebrare il decimo anniversario del servizio di abbonamento, Sony ha deciso di festeggiare l’avvenimento aggiungendo un titolo extra al catalogo di luglio, solitamente composto da due giochi, portando il numero dei titoli inclusi a ben tre, ovvero:

NBA 2K20

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Erica

Ma non è tutto: come ulteriore bonus celebrativo, entro la fine della settimana, verrà reso disponibile un tema gratuito dedicato all’anniversario, il quale potrà essere scaricato da PS Store per un periodo di tempo limitato. Inoltre, per tutti coloro che non hanno ancora avuto l’opportunità di vivere le emozioni del multiplayer on-line, sarà possibile giocare in compagnia dei propri amici grazie ad un weekend gratuito attivo dal 4 luglio alle 00:01 fino al 5 luglio alle 23:59.

Adesso passiamo ai giochi gratis di luglio disponibili per i possessori di Xbox Live Gold.

XBOX ONE

Questo mese, per i possessori di Xbox One, saranno disponibili:

WRC 8 FIA World Rally Championship

Dunk Lords

XBOX 360

Per Xbox 360 questo mese saranno disponibili:

Saints Row 2

Juju

Tutti i giochi gratis disponibili per Xbox 360 e della prima Xbox, possono essere giocati anche per chi è possessore di Xbox One, grazie alla retro-compatibilità.

TWITCH PRIME

Infine, questo mese per gli abbonati a Twitch Prime (se siete possessori dell’abbonamento di Amazon sarà già disponibile gratuitamente, compreso nel prezzo di Amazon Prime), tra i giochi gratis disponibili per PC abbiamo:

Turok 2: Bad Seed

Dark Devotion

Kunai

Grip: Combat Racing

Dear Esther

In più, dal mese di Aprile 2019, gli abbonati a Twitch Prime avranno la possibilità di riscattare ben un anno di abbonamento al “Nintendo Switch Online”. L’abbonamento verrà riscattato in due fasi. Una prima fase di 3 mesi, passati 60 giorni dopo aver riscattato il primo periodo, potranno essere riscattati gli ulteriori 9 mesi di abbonamento. Per chi non lo sapesse, il servizio “Nintendo Switch Online” permette di giocare ai giochi classici NES e ovviamente a usufruire di tutti i vantaggi del servizio di abbonamento.

