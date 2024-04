Leonardo DiCaprio sarà Frank Sinatra nel nuovo film di Scorsese

Un instancabile Martin Scorsese ha già delineato i suoi prossimi progetti. Prima il tanto anticipato film su Gesù, già annunciato dal regista stesso. Ed ora, stando a quanto anticipato da Variety, potrebbe realizzare un biopic su Frank Sinatra.

Ad interpretare il protagonista ci sarà, ancora una volta, Leonardo DiCaprio. Insieme a lui anche Jennifer Lawrence, che interpreterà la seconda moglie di Sinatra, Ava Gardner. La Lawrence aveva già collaborato con Leonardo DiCaprio in Don’t Look Up di Adam McKay. Per l’attrice premio si tratta però della prima partecipazione in un film di Scorsese.

Non è ancora arrivato il via libera definitivo di Tina Sinatra, figlia del leggendario cantante. Nonostante ciò Scorsese ha già messo in piedi il cast ed ha attirato l’interesse di diversi distributori. Al momento Sony Pictures sembra in testa nelle trattative. Ma tra le pretendenti ci sarebbe anche Apple, che ha già finanziato Killers of the Flower Moon, l’ultimo lavoro del regista valso 10 nomination agli Oscar.

Leonardo DiCaprio interpreterà Frank Sinatra, ma chi sarà Gesù per Scorsese?

Oltre all’annuncio del nuovo film su Sinatra, sono arrivati nuovi aggiornamenti anche sul prossimo film di Scorsese. Si tratta dell’adattamento dalla Vita di Gesù, romanzo di Shūsaku Endō’s del 1973.

Scorsese ha già tratto ispirazione da un libro dello stesso autore per Silence, film del 2016 incentrato sulla fede. E il regista vorrebbe lavorare nuovamente con una delle star di quel film.

Andrew Garfield sarebbe infatti tra i principali indiziati, insieme a Miles Teller, per unirsi al cast del film su Gesù. Non è chiaro però se dovrebbe interpretare il protagonista o uno dei discepoli.

La conferma potrebbe arrivare molto presto. Scorsese girerà il film (che dovrebbe durare intorno agli 80 minuti) nei prossimi mesi. Subito dopo, in back to back, inizieranno le riprese del film su Frank Sinatra con Leonardo DiCaprio.