Oscar 2024: dove vedere tutti i film premiati

Archiviata la cerimonia di premiazione degli Oscar 2024, è arrivato il momento di recuperare o rivedere tutti i film che hanno ricevuto le tanto ambite statuette a Los Angeles.

Partiamo dall’assoluto mattatore della serata: Oppenheimer. Il film di Christopher Nolan ha conquistato ben 7 premi, tra cui miglior film, miglior regista, attore e attore non protagonista.

Dopo aver incassato quasi un miliardo di dollari nelle sale di tutto il mondo la scorsa estate, Oppenheimer sarà disponibile dal 29 aprile su Sky Cinema ed in streaming su Now. Fino ad allora, è comunque disponibile per l’acquisto e il noleggio su tutte le principali piattaforme digitali. Stesso discorso anche per Barbie, in arrivo su Now e Sky Cinema dal 22 aprile.

Gli abbonati a Disney Plus potranno vedere invece l’altro grande protagonista degli Oscar 2024: Povere Creature! di Yorgos Lanthimos. In streaming dal 14 marzo, il meraviglioso film ha conquistato ben 4 statuette, tra cui quella per la miglior attrice protagonista ad Emma Stone. Presente nel catalogo di Disney+ anche il cortometraggio documentario The Last Repair Shop.

Il 22 marzo arriva su Mubi il vincitore del premio alla miglior sceneggiatura originale: Anatomia di una caduta. L’altro film europeo protagonista di questi Oscar, La Zona di Interesse, è attualmente al cinema.

Già incluso per gli abbonati Prime Video American Fiction, premiato per la miglior sceneggiatura non originale. Inoltre arriverà prossimamente sulla piattaforma anche The Holdovers. Su Netflix trovate invece La meravigliosa storia di Henry Sugar, il cortometraggio valso a Wes Anderson il suo primo Oscar.

Non ci sono notizie sull’uscita in streaming degli altri premiati, tra cui Il ragazzo e l’airone, Godzilla Minus One e 20 Days in Mariupol. Quest’ultimo arriverà prima in alcune sale cinematografiche.

Oltre ai vincitori, segnaliamo alcuni dei film lasciati a mani vuote (qui trovate l’elenco completo di nomination e premiati). Fra questi, Killers of the Flower Moon è disponibile per gli abbonati ad Amazon Prime Video. Così come Spider-Man: Across the Spider-Verse. Su Netflix trovate Maestro, mentre su Sky Cinema Io Capitano di Matteo Garrone.