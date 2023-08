Lies of P: Un soulslike più accessibile?

Lies of P, il nuovo titolo soulslike dalle sfumature steampunk, si prepara a fare il suo debutto! Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, il livello di difficoltà del titolo sarà adattato ai feedback che i giocatori hanno fornito tramite demo di gioco.

A dichiararlo è stato proprio il Project Director Jiwon Choi all’interno di una live stream del Twitcher americano ZackRawrr. All’interno della diretta Choi ha apertamente dichiarato di voler creare un titolo divertente ed accessibile, abbattendo la barriera della difficoltà che spesso si pone davanti ai giochi del genere soulslike.

Penso che molte persone, quando giocano ai giochi soulslike, sentano che è molto difficile; che non è molto facile conoscere il gioco… ma il nostro obiettivo con Lies of P è ‘no, non è così’ Jiwon Choi

Uno degli elementi identificativi del genere soulslike è senza ombra di dubbio la sua difficoltà, ma il team dietro Lies of P non vuole che questo possa diventare un ostacolo per i giocatori che devideranno di approcciarcisi. Come Choi ha più volte spiegato all’interno dell’intervista (mediante l’utilizzo di un traduttore) “il livello di difficoltà è stato calibrato grazie ai molteplici feedback dai giocatori beta”.

Il feedback dei giocatori su Lies of P

Dati alla mano, il team di sviluppo si è reso conto che il livello di sfida della beta si stava rivelando ostico ed ha provveduto ad apportare opportuni bilanciamenti nella versione definitiva del gioco. Jiwon Choi ha infine aggiunto:

Questo è stato risolto, e penso che vedrai che è ancora un gioco molto divertente e stimolante, ma anche molto eccitante.

Tra gli elementi maggiormente percepiti dai giocatori come difficoltosi, troviamo il sistema di durabilità. Sebbene il team abbia apportato alcune modifiche atte ad eliminare tale barriera, ha evidenziato come la diversità sia stata preservata. D’ora in poi i giocatori saranno quindi in grado di scegliere lo stile di combattimento che vorranno padroneggiare.

Dopo aver subito un lieve posticipo nella release date, Lies of P si prepara a debuttare il 19 settembre per console Playstation 4, Playstation 5, Xbox series X/S, Xbox One e PC. Vi ricordiamo inoltre che il titolo sarà in early access a partire dal 16 settembre.