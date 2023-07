Loki 2: ecco il nuovo trailer per la seconda stagione

È stato rilasciato un nuovo trailer per la prossima serie targata Marvel e, dopo un deludente finale di Secret Invasion, possiamo solo porgere la nostra fiducia in Tom Hiddleston nei panni del Dio dell’inganno. La stagione 2 di Loki è in arrivo il 6 ottobre su Disney+. Di seguito il poster e sinossi ufficiale.

Loki 2: sinossi ufficiale

La seconda stagione riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

Qui sotto, invece, abbiamo il trailer ufficiale in italiano.