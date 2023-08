Lords of the Fallen: svelata la durata

Probabilmente il nome Lords of the Fallen vi suonerà familiare, poiché l’omonimo titolo sviluppato da Deck13 Interactive e CI Games uscì nell’ormai lontano 2014. Dunque la domanda sorge spontanea, di che cosa si tratta?

Come già sottolineato in passato, Lords of the Fallen non è un completo reboot del suo predecessore, peraltro noto per essere stato all’epoca uno dei primi emuli dei souls quando ancora le opere partorite dalla mente geniale di Hidetaka Miyazaki erano in procinto di far parte dell’immaginario collettivo.

Il soulslike nato dalla collaborazione di CI Games e del giovane team Hexworks, è ambientato nello stesso universo del primo titolo, ciononostante il resto delle caratteristiche dell’opera si discosteranno fortemente dall’embrionale soulslike che gli ha dato il nome.

Nelle ultime ore sono uscite in rete numerose interviste al team di sviluppo di Hexworks, all’interno delle quali è emersa una stima sul numero di ore che mediamente i giocatori dovranno impiegare per il completamento del titolo.

Stando a quanto detto dal capo dello studio spagnolo, Saul Gascon, la prima partita richiederà più di 30 ore per arrivare ai titoli di coda, mentre un giocatore che ha già completato l’avventura almeno una volta con la seguente conoscenza delle dinamiche di gioco dovrebbe impiegare circa 25 ore.

“L’esperienza in single-player per noi, che conosciamo qualsiasi nemico si presenti, sappiamo tutto su di esso, si aggira intorno alle 25 ore. Per un nuovo giocatore sono circa 30 o più”, ha detto Gascon in un’intervista con MP1ST.

Inoltre Gascon ha precisato che Lords of the Fallen garantisce un’alta rigiocabilità, grazie alla presenza di tre finali differenti, la modalità New Game Plus e la possibilità di intraprendere il viaggio con più classi diverse.

Infine vi ricordiamo che Lords of the Fallen sarà disponibile nei negozi a partire dal 13 ottobre per PS5, Xbox Series X/S e PC.