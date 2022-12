The game awards 2022: tutti gli annunci e i trailer

Il momento più atteso dell’anno per l’industria videoludica è ormai arrivato. La scorsa notte si sono tenuti i The Game Awards 2022 e, mai come quest’anno, è stato un evento incredibile con tantissimi premi, momenti spettacolari ed anche un’invasione di scena durante la premiazione del “gioco dell’anno”.

Non sono mancati gli annunci e per questo motivo abbiamo cercato di raggrupparli in una sola notizia così che possiate vederli tutti.

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Previsto per il 2023, From Software non si ferma nemmeno per un attimo e dopo la vittoria di Elden Ring come “miglior gioco dell’anno” ha presentato, nel corso della serata, Armored Core VI: Fires of Rubicon mostrando nel trailer alcune delle grandi lotte tra i robot giganti.

Judas

L’ultimo capitolo della saga di Bioshock è uscito nell’ormai lontano 2013, sebbene su PlayStation 4 è possibile recuperare la versione remastered contenente tutti e tre i capitoli. Ken Levine, creatore della fortunata saga videoludica, è tornato con l’annuncio del suo nuovo titolo, di cui non si conosce ancora la finestra di lancio.

Judas è uno sparatutto in prima persona (molto probabilmente single-player) ambientato nello spazio e, proprio come Bioshock, risulta essere incentrato soprattutto sulla narrazione. “La navicella sta morendo. E l’unico modo di scappare per me è con uno di loro” recita la protagonista nel trailer “La gente dirà che me lo sono meritato. Ha ragione”

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Un altro annuncio molto interessante presentato durante la serata dei The Game Awards 2022 è stato il dlc di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty previsto per il 2023. Dopo Keanu Reeves, anche Idris Elba si aggiunge al cast del gioco sviluppato da CD Projekt Red. L’espansione sarà disponibile su PlayStation, Xbox e PC.

Hades 2

Supergiant Games ritorna con Hades II, sequel del fortunatissimo primo capitolo. Il nuovo rogue-like sarà disponibile in early access nel 2023. Se volete saperne di più a riguardo, potete leggere la news dedicata all’annuncio.

Street Fighter 6

Il 2 giugno 2023 vedrà il debutto sul mercato di Street Fighter 6. Nel trailer dell’attesissimo nuovo capitolo Capcom, è possibile vedere i vari mini-giochi ed anche il gameplay dei nuovi personaggi Dee Jay, Manon, JP e Marisa.

Tekken 8

Con il sottotitolo “Fist meets fate” (i pugni incontrano il destino) che il nuovo titolo di Bandai Namco della saga di videogiochi picchiaduro presenta il nuovo trailer che segna il ritorno della madre di Jin Kazama, Jun Kazama. Non è ancora nota la finestra di lancio per Tekken 8, ma molto probabilmente raggiungerà le nostre console nel 2024.

Crash Team Rumble

Ai The Game Awards 2022, è stato presentato anche un nuovo gioco multiplayer 4vs4. Crash Team Rumble sarà disponibile nel 2023 su PlayStation ed Xbox.

Earthblade

I creatori di Celeste, Extremely OK Games, ritornano con Earthblade. Presentato con un primo trailer esclusivo durante la serata dei The Game Awards 2022, il nuovo titolo è previsto per il 2024.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Con un sorprendente cambio di stile, PlatinumGames non perde tempo e dopo l’uscita di Bayonetta 3 (vincitore del premio best action game ai The Game Awards 2022) rilancia con Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon.

Il videogiocatore avrà la possibilità di controllare una giovane Bayonetta, quando ancora era un’apprendista strega chiamata Cereza e Cheshire.

Hellboy: Web of Wyrd

Un nuovo roguelite, ambientato nell’universo dell’eroe Marvel, uscirà per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Xbox One, Nintendo Switch e PC; sarà intitolato Hellboy: Web of Wyrd.

The Lords of the Fallen

Nel 2016 usciva sul mercato videoludico Lord of the Fallen; a distanza di sei anni, è stato presentato durante la notte dei The Game Awards 2022, una sorta di reboot del capitolo orginale. The Lords of the Fallen sarà ambientato un migliaio di anni dopo l’originale e non è ancora stata confermata la finestra di lancio.

The Last of Us Parte 1 e Returnal su PC

Continua la fila delle esclusive PlayStation che arrivano su PC. Ora è il turno di The Last of Us Parte 1, atteso per il 3 marzo 2023 e di Returnal, atteso per l’inizio del 2023.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Uno dei personaggi più amati dell’intero DC Comics è sicuramente Batman. Con il nuovo trailer, Suicide Squad: Kill the Justice League (previsto per il 26 maggio 2023), la Rocksteady ha voluto presentare ufficialmente l’uomo-pipistrello, rendendo omaggio al compianto Kevin Conroy, voce storica del personaggio scomparso quest’anno.

Crime Boss: Rockay City

Ambientato in Florida durante gli anni ’90, Crime Boss Rockay City è uno sparatutto in prima persona, caratterizzato da un cast stellare come Kim Basinger, Michael Madsen, Danny Glover e tanti altri.

Baldur’s Gate III

Il periodo di early access sta per giungere al termine con Baldur’s Gate 3 che raggiungerà il mercato videoludico ufficialmente durante il mese di agosto 2023.

Valiant Hearts – Coming Home

Netflix continua ad essere sempre più presente nel mercato mobile con Valiant Hearts: Coming Home.

Death Stranding 2

Era un po’ il segreto di Pulcinella e durante la notte dei The Game Awards 2022 è stato presentato il nuovo trailer di Death Stranding 2. Potete leggere il nostro approfondimento del reveal trailer nella notizia dedicata.

Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI ha finalmente una data d’uscita, il 22 giugno 2023. Il nuovo capitolo della saga di Square Enix si è presentato in un trailer che ha mostrato anche le varie evocazioni e la nuova evoluzione di Ifrit.

Dead Cells: Return to Castlevania

Un nuovo DLC in arrivo per il primo trimestre del 2023 vedrà i due mondi di Dead Cells e Castlevania scontrarsi di nuovo.

Vampire Survivors

Vampire Survivors, il gioco più italiano di sempre sbarca finalmente su mobile nella sua versione completa.

Diablo IV

Blizzard non perde tempo e, dopo l’uscita di quest’anno di Overwatch 2, ha annunciato ufficialmente la data d’uscita per Diablo IV, previsto per il 6 giugno 2023. Inoltre, una beta sarà disponibile per il pubblico prima del lancio.

Transformers: Reactivate

Transformers Reactivate è il nuovo gioco per Hasbro sviluppato da Splash Damage, un gioco d’azione su console e PC.

Banishers: Ghosts of New Eden

Ambientato nel 1695 con protagonista una coppia, legata sentimentalmente, che dovrà fronteggiare i fantasmi che minacciano l’area, Banishers: Ghosts of New Eden è un nuovo gioco di ruolo action sviluppato da Focus Entertainment e Don’t Nod.

Immortals of Aveum

Immortals of Aveum è un nuovo sparatutto in prima persona sviluppato da Ascendant Studios e pubblicato da EA.

Remnant 2

Il prossimo anno arriverà anche il nuovo shooter cooperativo per tre persone sviluppato da Gearbox Publishing e Gunfire Games, Remnant 2. Il gioco sarà disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox.

Star Wars Jedi: Survivors

Star Wars Jedi: Survivor, sequel del fortunato titolo pubblicato da EA nel 2019, ha finalmente una data d’uscita, il 17 marzo 2023; inoltre, durante la serata dei The Game Awards 2022, si è mostrato con un nuovissimo trailer contenenti anche dei filmati riguardanti il gameplay.

Blue Protocol

Bandai Namco ha annunciato che il videogioco Blue Protocol uscirà dai confini della Terra del Sol Levante nel 2023.

Replaced

Durante la serata dei The Game Awards 2022, è stato annunciato anche Replaced.

After Us

Un gioco sicuramente interessante è After Us. L’indie, sviluppato da Piccolo Studio, vedrà come protagonista Gaia, lo Spirito della Terra, in un pianeta che ha purtroppo visto l’estinzione della razza umana.

Horizon Forbidden West: Burning Shores

Uno degli annunci sicuramente più amati dal pubblico durante la serata di The Game Awards 2022 è stato il dlc Horizon Forbidden West: Burning Shores. Proprio come il primo capitolo della saga, anche Horizon Forbidden West si espande e questa volta Aloy dovrà affrontare delle nuove avventure nella città di Los Angeles.