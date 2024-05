Mad Max: la classifica con i migliori film della saga

Con l'arrivo al cinema di Furiosa , la saga di Mad Max si espande. Si tratta del primo progetto spin-off incentrato su un personaggio secondario, dopo 4 film che hanno avuto Max come protagonista.

Un franchise nato ben 45 anni fa, nel 1979, ma che ancora oggi continua ad appassionare spettatori di ogni generazione. Merito indiscutibilmente di un maestro del cinema d'azione come George Miller .

Il capitolo conclusivo della trilogia originale di Mad Max è anche il meno convincente. Non un brutto film, ma quello in cui Miller è stato meno fedele a sé stesso. L'adrenalina del suo cinema d'azione lascia qui spazio alle atmosfere da film d'avventura.

Dopo una prima parte in cui gli inseguimenti in auto lasciano il posto a combattimenti corpo a corpo, il protagonista interpretato da Mel Gibson viene accolto da una tribù di ragazzi che vede in lui il loro "salvatore".