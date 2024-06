Cinema all’aperto Roma 2024: film e ospiti in programma

Si prospetta un'estate romana da non perdere per gli amanti del cinema. Torna il cinema all'aperto Roma anche per il 2024, con una serie di arene estive, eventi alla presenze di ospiti internazionali e proiezioni di capolavori senza tempo.

La manifestazione di punta è ovviamente Il Cinema in Piazza. Fino al 14 luglio, ogni sera alle 21.15, dal mercoledì alla domenica, Il Cinema in Piazza porta in tre luoghi della città una ricca programmazione con film in lingua originale sottotitolati e film italiani con sottotitoli in inglese, a ingresso libero e gratuito - ad eccezione degli eventi speciali al Cinema Troisi.