Deadpool & Wolverine non avrà il cameo più atteso dai fan!

Dopo l'ultimo trailer di Deadpool & Wolverine, l'hype dei fan per il film è aumentato a dismisura grazie alla presenza di Lady Deadpool , seppur per pochissimi secondi. I rumors da tempo parlavano di un cameo segreto per Taylor Swift nel film con Ryan Reynolds e molti speravano che fosse proprio quello della variante al femminile del protagonista il ruolo a lei destinato.

In alternativa, altre voci di corridoio vociferavano che Taylor Swift avrebbe fatto un cameo in Deadpool & Wolverine interpretando il personaggio di Dazzler . Tuttavia, secondo Entertainment Weekly, la star internazionale non apparirà nel film .

Le voci su Taylor Swift nel ruolo di Dazzler si erano intensificate nel 2023. Le star di Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds e Hugh Jackman, insieme al regista Shawn Levy, avevano partecipato a una partita di football dei Kansas City Chiefs nel 2023 con la cantante, che era lì per supportare il suo fidanzato Travis Kelce. Alcuni hanno ipotizzato, senza prove concrete, che questo potesse indicare un ruolo per Swift nel film. Reynolds e Levy, da quel momento in poi, hanno alimentato le speculazioni su una sua possibile apparizione in Deadpool & Wolverine, presumibilmente per creare aspettativa intorno al film o semplicemente per gioco. Ora però, Entertainment Weekly ha confermato che Taylor Swift non sarà nel cast.