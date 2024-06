Parthenope: ecco quando esce il nuovo film di Sorrentino

Parthenope di Paolo Sorrentino ha finalmente una data di uscita. Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes, il nuovo film del regista premio Oscar arriverà nelle sale italiane il prossimo 24 ottobre .

Ad annunciarlo è stato Sorrentino sul suo account Instagram . Ma non è tutto, perché oltre alla data d'uscita ufficiale ha affermato che "sarà preceduta da un programma di proiezioni speciali di mezzanotte dal 19 settembre ".

Dopo la breve parentesi di Sorrentino con Netflix, che aveva prodotto e distribuito È stata la mano di Dio; Parthenope sarà distribuito in Italia da PiperFilm . La distribuzione internazionale è invece affidata a Pathé , con A24 che si impegnerà a portarlo nelle sale nord-americane.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola: "Il lungo viaggio della vita di Parthenope, dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Un’epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell’amore. I veri, gli inutili e quelli indicibili, che ti condannano al dolore. E poi ti fanno ricominciare. La perfetta estate di Capri, da ragazzi, avvolta nella spensieratezza. E l’agguato della fine. Le giovinezze hanno questo in comune: la brevità".