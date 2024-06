La guerra dei Rohirrim: tutto quello che sappiamo sull’anime de Il Signore degli Anelli

Con l'uscita delle nuove immagini, le aspettative per l'anime su Il Signore degli Anelli sono alle stelle. I fan si aspettano non solo un'epica avventura animata, ma anche un racconto che possa approfondire la storia di Rohan e dei suoi eroi leggendari. Per chi non lo sapesse ancora, il titolo dell'anime è Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim ed è una pellicola animata attesa per quest'anno.

Di cosa parlerà l'anime de Il Signore degli Anelli?

Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim ci porta circa 250 anni prima degli eventi narrati ne Il Signore degli Anelli, durante il regno di Helm Mandimartello, leggendario re di Rohan. Questo periodo è caratterizzato da grandi conflitti e battaglie epiche, che hanno forgiato il destino del popolo di Rohan.

Il film si concentra su Helm Mandimartello, il fondatore del famosissimo Fosso di Helm, ma introduce anche nuovi personaggi che arricchiscono ulteriormente la storia. Tra questi, spiccano la figlia di Helm, Hera, che vediamo nella prima immagine insieme al padre, e altri due Rohirrim: Halet e Hama.

In un'altra immagine vediamo anche l'antagonista della storia, Wulf. Le immagini rivelano il design dei personaggi, i quali trasmettono forza e carattere, promettendo interpretazioni memorabili che aggiungeranno nuove sfumature alla mitologia di Tolkien.

Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, cast e creatori

L'anime su Il Signore degli Anelli, oltre ad essere diretto da Kenji Kamiyama (noto per il suo lavoro su Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) e prodotto da New Line Cinema in collaborazione con Warner Bros, vede la presenza anche di importanti collaboratori: il progetto, infatti, vede la partecipazione di Philippa Boyens, co-sceneggiatrice della trilogia de Il Signore degli Anelli.

Tra il cast, un piacevole ritorno

Il cast prevede nuovi personaggi, ma anche la presenza di una vecchia conoscenza dei fan della trilogia di Jackson. Essendo infatti il film ambientato a Rohan, non poteva mancare come voce narrante quella di Miranda Otto, che riprenderà il ruolo di Eowyn. Inoltre, ci sono Brian Cox nel ruolo di Helm Mandimartello, Gaia Wise nel ruolo di Hera e Luke Pasqualino nel ruolo di Wulf.