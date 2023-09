Marvel: slittano tutte le serie tv! Ma i film?

A causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori, l’uscita di molti film e serie tv è stata rimandata: gli attori infatti, non possono promuovere i prodotti ai quali hanno partecipato e questo ha portato tantissime majors a posticipare l’uscita di film e serie tv. Molto colpita da questa situazione è sicuramente la Disney, che ha dovuto più volte modificare i sui programmi.

Secondo dichiarazioni ufficiali, il calendario delle serie tv Marvel ha subito uleriori slittamenti: la serie spin-off di Occhio di Falco e prequel di Daredevil: Born Again, Echo, pronta e con uscita programmata il 29 novembre prossimo, adesso è rinviata a gennaio 2024.

What if 2, che doveva uscire all’inizio di quest’anno, è rimandata al 25 Dicembre -forse- e la serie spin-off di Wandavision, ora intitolata Agatha: Coven of Chaos (originariamente Agatha: House of Harkness) ora uscirà ad Halloween.

Ironheart, invece, è stata rimossa dalla programmazione visto che la Marvel desidera farla uscire in concomitanza con il futuro film Armor Wars. Saltata anche la programmazione di Daredevil: Born Again e Wonder Man, anche loro in fase di stallo e da riprogrammare. La preoccupante situazione porta a pensare che lo stesso destino toccherà ad alcuni film del MCU, come Secret Wars, che potremmo vedere addirittura nel 2028.

Unica certezza del calendario di Disney Plus resta la seconda stagione di Loki, in uscita il 6 ottobre.