Marvel Snap: arriva Annihilus!

Lo abbiamo già annunciato nell’articolo riguardo il pass di Novembre. Oggi alle 20 esce la nuova carta: Annihilus!

Questa carta fa parte di una categoria molto particolare, bisogna costruirci un mazzo attorno. Si tratta di un potere molto particolare che aiuta solo determinati tipi di archetipi di mazzi. Che purtroppo non si rivela versatile in ogni situazione.

Ma analizziamola insieme:

Annihilus!

Descrizione:

Alla Scoperta: Le tue carte con 0 o meno Potere cambiano lato. Distruggi quelle che non possono.

Questo ovviamente comporta un utilizzo fondamentale in un mazzo cosiddetto “Junk”. Ossia quel deck che utilizza carte come: Green Goblin, Sentry, The Hood e Viper. Di fatto il suo effetto è molto simile ma più forte di quest’ultima. Non sottovalutiamo però il suo utilizzo nell’ormai conosciuto e famoso Destroy.

Nel meta attuale i mazzi in Tier S sono sempre i soliti Loki Collector, Shuri Sauron e ogni tanto si intravede un mazzo con Infinauta e She Hulk. Speriamo che questa carta riporti un po’ di freschezza e varietà e sono sicuro sarà così.

Preparatevi a tirare fuori strategie e giocate astute per riuscire a riempire la board del vostro avversario prima di lui. Un Void a -10 fa sempre la differenza in ogni partita se usata bene!

Ma Annihilus: chi è?

Annihilus, detto anche la “Morte che cammina”, o Annichilus nella serie animata del 2006 è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee (testi) e Jack Kirby (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. Storico nemico dei Fantastici Quattro, la sua prima apparizione avviene in The Fantastic Four Annual n. 6 (1968).

Poteri e Abilità

Annihilus possiede un esoscheletro che gli dona una forza super-umana, gli permette di resistere agli attacchi e anche di respirare nel vuoto dello spazio. Si è costruito una barra del controllo cosmico che gli permette di maneggiare delle energie cosmiche e usarle a suo piacimento, come per esempio rallentare l’invecchiamento del suo corpo e aumentare la sua forza fisica. Quando viene ucciso Annihilus produce dei cloni in stato larvale che possiedono tutti i suoi ricordi antecedenti. È anche il comandante dell’Orda Annihilation, una vasta flotta di creature e astronavi dall’aspetto insettoide simili ai Tiranidi.

Insomma abbiamo appurato che questo personaggio sia per il meta di Snap sia per il mondo della Marvel creerà scompiglio!