Marvel Snap: Più in alto! Più lontano! Più Veloce!

Questo è il titolo dato alla nuova stagione di Marvel Snap in arrivo dal 7 novembre, la stagione durerà fino al 5 dicembre e come per ogni mese le carte nuove verranno rilasciate ogni martedì.

E rispettivamente saranno:

Ms. Marvel in uscita all’inizio della season

in uscita all’inizio della season Gladiatore in uscita il 14 novembre

in uscita il 14 novembre Annihilus in uscita il 21 novembre

in uscita il 21 novembre Martyr o nella versione italiana: Martire il 28 novembre

In questo articolo non verranno trattate tutte le nuove carte ma solo le specifiche di Ms. Marvel e del pass.

Dettagli della stagione

Il pass come ogni mese avrà un costo fisso di 10.99 euro per la versione premium e di 15.99 euro per la versione premium plus. Per chi non lo sapesse, aggiunge oltre alla carta nuova, i primi dieci livelli già completati del pass per cui si possono già reclamare le ricompense.

Una novità per chi è un amante delle varianti sarà il nuovo Shop Takeover. Ovvero un periodo in cui tutto lo shop delle varianti viene riempito SOLO con disegni di un determinato autore. Dell’artista giapponese Peach Momoko!

Questa stagione esce in concomitanza con l’uscita del film The Marvel’s, in uscita nei cinema italiani l’8 novembre, di cui sicuramente troverete la recensione nella sezione dedicata al cinema del nostro sito.

Ms. Marvel

Ms. Marvel è una carta che apre molte vie al meta moderno. È stata la prima carta rivelata, e si caratterizza per essere dotata del potere “effetto continuo” che fornisce alle posizioni adiacenti +5 potere. Poiché il potere si attivi però, è necessario che nei campi adiacenti si trovino carte con un costo unico.

Considerazioni finali

In questo momento i mazzi che vengono consigliati come più utilizzati ma anche più efficaci sono relativamente 3/4 da Tier S. Questa carta a mio parere non stravolgerà più di tanto il gioco come è stato per Elsa Bloodstone. Ciò nonostante, sicuramente andrà a creare nuove possibilità per carte magari lasciate nel dimenticatoio. Ancora non si sa ma il team di Hynerd sta provando la carta nel mentre voi state leggendo…