Marvel Snap: benvenuta Martyr!

Come descritto nell’ articolo sul season pass, il 28 Novembre alle ore 20 uscirà l’ultima nuova carta. Martyr segnerà l’inizio delle fasi finali della cavalcata mensile verso tutti i premi possibili. C’è chi punta ad un piazzamento alto in ranked, chi ad un ticket infinito nella conquest o chi vuole semplicemente completare il pass per avere la sua bella variante.

Ma tutto questo ora verrà, si spera, aiutato dalla nuova abilità di Martyr!

Andiamo a vederla assieme:

Martyr o Martire

Descrizione: Alla fine del gioco, spostati in una posizione che PERDE la partita. (se possibile).

Ok voi mi direte: ma che vuol dire? Ma davvero questa carta è progettata per farmi perdere? Si.

Ma come posso sfruttare questa cosa a mio favore? È esattamente la tattica usata con Miss Marvel ma al contrario. Con la Miss 4/4 bisognava lasciare libera una location in un campo per cercare di utilizzare il suo potere. Con questa carta, aiutata dal fatto di essere una costo 1 potenza 4, l’obiettivo è invece riempire i campi. Se i campi sono pieni di carte o semplicemente impossibilitati all’aggiunta di una carta (vedesi per esempio l’effetto di Professor X) la carta non si sposterà. E voi avrete un aggiunta di 4 di potenza a un costo misero.

Un mazzo molto forte in cui usarla può essere un normale Sauron dove l’effetto viene annullato da carte come Zero o lo stesso Sauron. Oppure un mazzo col già citato Prof. X o un Tribunale Vivente può essere un opzione valida.

Ma chi è Martyr?

Phyla-Vell è un personaggio che appare nei fumetti americani pubblicati dalla Marvel Comics. Creato da Peter David e Paul Azaceta, il personaggio è apparso per la prima volta in Captain Marvel vol. 5 n. 16 (gennaio 2004). Phyla-Vell è la figlia del supereroe Mar-Vell e la sorella di Genis-Vell. Il personaggio è stato conosciuto anche come Quasar , Captain Marvel e Martyr in vari momenti della sua storia.

Poteri e Abilità

Phyla-Vell ha forza, velocità, agilità, resistenza e riflessi sovrumani. Può sparare colpi di energia e volare. Agisce anche come una “spugna energetica”, assorbendo qualsiasi attacco energetico diretto contro di lei e restituendolo come esplosioni di energia. Ha consapevolezza cosmica ed è un abile combattente.

Poi entrò in possesso delle Bande Quantiche precedentemente possedute da Wendell Vaughn (Quasar). Le Bande garantiscono vasti poteri di manipolazione dell’energia, come l’assorbimento e la trasformazione dell’energia a livello stellare, la formazione di solidi costrutti energetici e campi di forza, consentendo viaggi nello spazio e fornendo protezione dagli attacchi telepatici.

Durante la ricerca di Heather Douglas, Phyla ha perso le Bande Quantiche a causa del cattivo Maelstrom. Ha acquisito nuovi poteri sconosciuti diventando il nuovo avatar di Oblivion. Tuttavia, Wendell ha dichiarato che la sua Spada Quantistica trarrà comunque potere dalle Bande Quantiche e che faranno sempre parte di lei.