Marvel Snap: Avengers vs X-Men!

Siamo già alla stagione numero 22 per il nostro gioco preferito! Marvel Snap consacra una “guerra” interna fra Super e Mutanti! Il 5 Marzo alle ore 20 locali usciranno le nuove carte assieme al nuovo pass. Finendo il 2 di Aprile con 4 settimane di nuove carte, come sempre, ogni martedì.

Le carte in questione saranno:

Hope Summers carta acquistabile attraverso il pass.

carta acquistabile attraverso il pass. Pixie in uscita lo stesso giorno ovvero il 5 Marzo.

in uscita lo stesso giorno ovvero il 5 Marzo. Mockingbird in uscita il 12 Marzo.

in uscita il 12 Marzo. Cannonball in arrivo il 19 Marzo.

in arrivo il 19 Marzo. War Machine come ultima carta il 26 Marzo

In questo articolo andremo ad analizzare solo Hope Summers, le altre carte avranno articoli a loro dedicati come ogni stagione. Se volete seguire tutte le novità su Marvel Snap vi invito anche a passare su Hynerd.it per non perdervi tutto ciò che riguarda questo splendido gioco.

Hope Summers

Descrizione

Hope Summers (costo: 3, potenza:4): Dopo aver giocato una carta qui, riceverai +1 Energia nel turno successivo.

Un piccolo esame su questa carta e già intravediamo la sua utilità in un archetipo singolare. Una nuova features per il mazzo con Silver Surfer! Essendo una carta di costo 3 avrà il potenziamento dello stesso e in più aiuterà grazie al suo effetto “vanilla“. Non andrà purtroppo ad usufruire dell’effetto di Wong. Potrebbe trovare spazio anche in mazzi con Black Swan e Kaz-Zar.

Ma chi è Hope Summers?

Hope Summers, nata Spalding, è un personaggio dei fumetti creato da Mike Carey (testi) e Chris Bachalo (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. Apparsa per la prima volta durante il crossover Messiah Complex, in X-Men (vol. 2) n. 205 (novembre 2008), Hope è la prima mutante nata dopo la decimazione.

Apparsa un anno dopo gli avvertimenti di House of M. Ad opera di Scarlet Hope è la prima mutante nata dopo la decimazione. Localizzata a Cooperstown, in Alaska, al momento della nascita tutti i telepati presenti sul pianeta soffrirono un grave stress mentale tanto potente da far cortocircuitare anche il sistema computerizzato Cerebro. Pochi minuti dopo, la cittadina fu presa d’assalto dai Purificatori. Purtroppo venuti a conoscenza dell’esistenza della bambina dalle informazioni ricavate da Nimrod, decisero di sterminare qualunque infante avessero incontrato.

Tuttavia la loro opera di epurazione fu intralciata da Cable che riuscì a salvare la piccola e a portarla al sicuro. Dopo uno scontro con i Reavers di Lady Deathstrike, Cable e Hope cercarono rifugio a casa di Forge. Attaccati da Alfiere e dai Marauders riuscirono a portare la bambina sull’isola Muir nelle mani di Sinistro. Che si rivelò essere Mystica. La donna, dopo aver ucciso il genetista, fece in modo che i non meglio specificati poteri della piccola guarissero la psiche e il corpo di Rogue facendola uscire dal coma. Al seguito ci fu una violenta battaglia fra X-Men, Predatore X e Marauders. Dopo questa Ciclope affidò la piccola alle cure di Cable che prese la decisione di allevarla nel futuro in modo che non fosse influenzata dalle correnti di pensiero del presente e potesse scegliere di divenire qualsiasi cosa desiderasse.

Poteri e abilità

Il potere di Hope, come si scopre al termine di Secondo avvento, consiste nella capacita di manipolare i geni responsabili delle mutazioni e mimare così i poteri di qualsiasi mutante presente sulla Terra sebbene in una forma più primitiva, potente e pericolosa. Benché simile al potere di Rogue, quello di Hope non ha bisogno di contatto fisico per attivarsi essendo necessaria solo la prossimità fisica al mutante a cui ha deciso di copiare il potere e non uccide assorbendone la vita e la personalità visto che non assorbe, ma copia. Oltre a ciò ha dimostrato anche l’abilità di stabilizzare ed avanzare le mutazioni appena manifestate. Possiede inoltre una connessione con la forza Fenice di cui ancora non sono chiare le ragioni.

All’inizio i suoi poteri non furono pienamente spiegati né mostrati, anche se la sua nascita ha comportato il rilasciato di una potente scarica psionica in grado di “accecare” momentaneamente tutti i telepati del mondo e cortocircuitare Cerebro. È stata anche mostrata una sua immunità al Ceppo 88, virus col quale era stata infettata Rogue e anche un’altra immunità al potere della ragazza, e la sua capacità di guarire la ragazza azzerando tutte le menti, abilità e memorie presenti nella sua psiche (e creando un collegamento psichico tra le due giovani). Durante Messiah Complex è riuscita a bloccare le menti delle Naiadi di Stepford impegnate nella ricerca della sua impronta psichica.