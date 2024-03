Marvel Snap: è una macchina da guerra!

Le citazioni qui si sprecano! Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Marzo: questo martedì 26 alle ore 20 uscirà la nuova carta su Marvel Snap! War Machine arriva a dare man forte al suo amico Iron Man! Una macchina da guerra progettata per servire e difendere la bandiera a stelle e strisce.

Rhodey vedi di fare man bassa anche sul nostro gioco preferito!

War Machine

Descrizione:

War Machine (costo: 4, potenza: 6): Alla scoperta: Fino alla fine del turno successivo, nulla può impedirti di giocare carte ovunque.

Allora io adoro questi effetti che rendono imprevedibile ogni mossa. Anche perché adesso con questa carta niente è piè sicuro. Tutte quelle location che ti rendevano impossibile giocarci come ad esempio Kylin dopo il 4° turno, o come il Sancta Santorum. Certo sono tutte aggirabili con carte come Jeff o con carte che si possono spostare durante la partita. Anche l’effetto di Professor X verrà totalmente vano se si utilizzerà War Machine. Ma soprattutto non dimentichiamoci che il suo effetto aiuterà anche le carte come Infinauta o Ebony Maw… che potrà essere giocato a turno 6 senza problemi. Quindi: in che mazzo sarebbe meglio usarlo? Non ci sarà un vero e proprio “archetipo” per War Machine a mio parere. Ma una combo con Hope Summers e Infinauta/She Hulk sarebbe molto interessante.

Quanto stanno rendendo interessante giocare a Marvel Snap!

Ma chi è War Machine?

War Machine: vero nome è James Rupert “Rhodey” Rhodes. E’ un personaggio dei fumetti, creato da David Michelinie (testi) e Bob Layton (disegni). Pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene in Iron Man (vol. 1) n. 118 (gennaio 1979), sebbene la sua caratteristica armatura esordisca solo in seguito, ad opera di Len Kaminski (testi) e Kevin Hopgood (disegni), in Iron Man (vol. 1) n. 282 (luglio 1992). Il tenente (poi tenente colonnello) dei marine Rhodey Rhodes è il miglior amico di Tony Stark (Iron Man). Oltre che compagno di numerose avventure, ne diviene anche il sostituto durante il periodo in cui il miliardario cade nell’alcolismo.

Poteri e abilità

Rhodes è un eccellente meccanico, un abile stratega ed un marine finemente addestrato nel combattimento corpo a corpo, nell’uso delle armi da fuoco, nelle tecniche d’aviazione e in quelle sopravvivenza anche in condizioni estreme. Nel corso degli anni ha inoltre utilizzato diverse armature, generalmente create da Stark.