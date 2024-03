Marvel Snap: un nuovo X-Men si unisce: Cannonball

Eccoci pronti finalmente. Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Marzo: questo martedì 19 alle ore 20 uscirà la nuova carta su Marvel Snap! E come previsto un nuovo x-men si unirà alla fila degli uomini di Xavier nell’epica lotta con gli Avengers! Stiamo attenti perché Cable lo ha già nominato secondo in comando!

Analizziamo la carta nella sua essenza:

Cannonball

Descrizione:

Cannonball: (costo: 5, potenza: 9): Alla scoperta: Sposta la carta avversaria di Forza maggiore che si trova qui, o distruggila nel caso non possa muoversi, e metti una Roccia al suo posto.

Un interessante asset per qualsiasi mazzo, ma soprattutto per i mazzi move e bounce. Che finalmente troveranno un po’ di rivalsa dopo l’uscita di Hope Summers. Non nego che il suo effetto in combo con appunto Professor-X è estremamente forte. Ovviamente per cercare di bilanciare le cose hanno reso il suo effetto “bloccabile”. Ovvero con una carta come Cosmo per esempio. Essendo “Alla scoperta” può essere counterabile in tanti modi. Ma hai sempre più di una scelta di cosa fare al turno 5, quindi chissà… al massimo 8 di potere su un campo non fanno mai male!

Ma chi è Cannonball?

Cannonball, il cui vero nome è Samuel “Sam” Zachary Guthrie, è un personaggio dei fumetti creato da Chris Claremont (testi) e Bob McLeod (disegni). Pubblicato dalla Marvel Comics . Apparso per la prima volta sulle pagine di Marvel Graphic Novel n.4: The New Mutants (1982), Cannonball è un supereroe membro dei Nuovi Mutanti, X-Force ed X-Men.

Poteri e abilità

Cannonball è un mutante capace di generare energia termo-chimica e di rilasciarla attraverso l’epidermide. Tale energia è controllata dalla sua volontà e utilizzata come propellente. Permettendogli di volare a grandi altezze e velocità proprio come un razzo. Il rilascio energetico avviene attraverso gambe e piedi. Saltuariamente anche attraverso altre parti del suo corpo provocando effetti sempre diversi. Questa energia si presenta anche come un resistentissimo campo di forza che protegge il suo corpo dai danni esterni.

