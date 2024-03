Marvel Snap presenta: Assemble x ROG STRIX!

ASUS ROG sempre più determinata a spingere la scena torneistica insieme ad alcune tra le maggiori realtà professionistiche del continente. Oltre ai tornei di Warzone con Moonryde. Oppure quelli di Rocket League con Gladiator. Siamo infatti entusiasti di presentarvi anche gli eventi che riguarderanno la scena di Marvel Snap.

Questi nuovi tornei saranno dei classici “1Vs1” che si andranno a completare in una sola serata di giochi. Per ogni singola tappa, vi saranno 1500 RCP in palio (del valore di 150 Euro).

Come iscriversi ai tornei Marvel Snap Assemble x ASUS ROG STRIX

Per iscriversi alle attività, i giocatori non dovranno far altro che visitare la pagina dedicata su ReadyCheck.gg. Entrando nella nuova community Discord creata appositamente per queste attività da Asus ROG. Iniziamo proprio da questo primo passaggio fondamentale, entrare nel Discord ufficiale delle Community CUP By Asus Rog Strix:

Troverete tutti i link di seguito:

Marvel Snap – Stage 1 (8 Marzo) (iscrizioni aperte) – Link ReadyCheck Marvel Snap – Stage 2 (TBD) Marvel Snap – Stage 3 (TBD)

Descrizione

Informazioni e regole importanti

Tutti i giocatori sono invitati a unirsi al server ufficiale ReadyCheck Discord e selezionare Marvel SNAP. Una volta fatto, troverai il canale #contact-your-oppo o #contatta-avversario. Dove potrai accedere a tutte le informazioni necessarie e a una guida su come contattare il tuo avversario tramite la chat interna sul sito ReadyCheck.gg.

Per poter partecipare al torneo dovrai procedere a CONFERMARE LA TUA PRESENZA NELLA PAGINA DEL TORNEO.

Per poter disputare le partite, una volta iniziato il girone, dovrai contattare i tuoi avversari e condividere con lui il CODICE di invito per una partita amichevole su Marvel Snap. Puoi farlo inviando un messaggio al tuo avversario diretto tramite la chat interna di ReadyCheck.gg o il server Discord ufficiale di ReadyCheck.gg.

Questo torneo si giocherà in modalità 1v1 in una partita amichevole.

Ogni round sarà un Best of 1, il che significa che per essere dichiarati vincitori dovrai vincere 1 partita completa (FINO ALLA FINE DEI CUBI DI UNO DEI DUE GIOCATORI).

La Finale per il 1° e 2° posto e la Finale per il 3° e 4° posto si giocheranno come partite BEST OF 3, il che significa che per essere dichiarati vincitori bisognerà vincere 2 partite su 3.

Al termine della battaglia, entrambi i giocatori devono acquisire uno screenshot del risultato e caricarlo nella pagina del girone.

Sul ritiro dei Punti ReadyCheck verrà applicata una tassa del 25%, come indicato nei termini e condizioni.

Per tutte le altre informazioni sul torneo visitate il link sopra citato. Per tutte le news su Marvel Snap come ad esempio sull’ultima carta appena uscita potete visitare il sito Hynerd.it!