Mcu: kang e wanda sono collegati, ecco la conferma

Ant-man and the Wasp: Quantumania, il film che apre la fase 5 del MCU, sta riscuotendo un grande successo nelle sale, nonostante la critica a sfavore. Gli elementi di maggiore interesse della pellicola sono sicuramente il misterioso mondo quantico, ma anche e soprattutto il villain principale: Kang, Il conquistatore. Il personaggio sarà per le future fasi del MCU quello che è stato Thanos nella precedente saga.

Chi è Kang?

Anche se questa è la prima apparizione del personaggio sul grande schermo, dobbiamo ricordarci che quest’ultimo era già stato introdotto nel MCU nella serie, disponibile su Disney plus, Loki.

In Loki infatti ci è stato preannunciato che Kang e le sue varianti stavano per arrivare. Ricordiamo inoltre che la variante del villain nella serie, chiamato Colui che rimane, viene ucciso da Silvy.

Il collegamento con Scarlet Witch

Wandavision

L’attore interprete del personaggio, Jonathan Mayors, durante la promozione del film Antman and the Wasp: Quantumania, ha dato una definizione del personaggio di Kang:

Esiste un numero infinito di varianti di Kang (…) Ma chi è Kang? Credo che questa sia una domanda che continueremo a porci per molto tempo. Credo che la risposta più rapida sia che Kang è un supercriminale che viaggia nel tempo. Ma è anche un Essere Nexus. Concetto che conduce all’idea delle varianti. Le diverse versioni di Kang sono sue varianti. Occupano universi differenti ed hanno intenzioni differenti. Sono tutti esseri diversi, eppure esiste qualcosa che li collega, un’idea che stiamo ancora perfezionando. Questo, per me, è il gene Kang.

Nei fumetti un essere Nexus ha un potere enorme, ossia quello di entrare nelle varie linee temporali, nel multiverso e di interferirvi. Questa caratteristica l’abbiamo potuta già osservare in azione nel MCU in Doctor Strange e il multiverso della follia, dove anche Scarlet Witch/Wanda (Elizabeth Olsen) risulta essere un Nexus, in quanto interferisce appunto con le varie linee temporali. Un altro personaggio con tali poteri, presente anch’esso in Doctor Strange e il multiverso della follia, è America Chavez (Xochitl Gomez).