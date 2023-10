Microsoft-Activision Blizzard: è ufficiale

Al termine di una lunga lotta con gli enti regolatori, Microsoft annuncia finalmente l’acquisizione di Activision Blizzard.

A seguito dell’annuncio di aver dato il via libera all’affare da parte del CMA inglese , le due aziende hanno ufficializzato la chiusura di una delle acquisizioni più discusse nella storia del gaming.

Il benvenuto ad Activision

Con un post su Xbox Wire è stato Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ad accogliere i nuovi team della famiglia.

“Oggi diamo ufficialmente il benvenuto ad Activision Blizzard e ai suoi team in Xbox”, ha spiegato Spencer. “Sono i publisher di alcuni dei franchise più giocati e più amati nella storia del gaming. Sia su console, PC e mobile. Da Pitfall a Call of Duty. Da World of Warcraft a Overwatch, da Candy Crash Saga a Farm Heroes Super Saga. I loro studi hanno alzato l’asticella del gaming per i giocatori in tutto il mondo”. “Oggi iniziano a lavorare per portare franchise amatissimi di Activision, Blizzard e King su Game Pass e altre piattaforme. Con novità che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi”.

Per quanto riguarda l’attuale CEO di Activision, Bobby Kotick, ricoprirà il suo ruolo fino alla fine del 2023. Il tutto per agevolare la transazione.

Ringraziamenti al CMA

Con il benestare giunto in mattinata, dopo un lungo braccio di ferro, l’unico carico pendente che rimane sara quello della FTC americana. Ma questo non comporterà nessuno stop all’acquisizione.

“Con la cessione dei diritti di cloud streaming di Activision ad Ubisoft; ci siamo assicurati che Microsoft non abbia una morsa su questo mercato importante e in rapido sviluppo”. Ha tenuto a precisare la chief executive della CMA, Sarah Cardell. Mentre il presidente di Microsoft, Brad Smith, si è detto grato alla CMA per l’approfondita revisione e la decisione presa stamane.

Insomma ora non resta che vedere cosa porterà questo acquisto. E soprattutto quali saranno i vantaggi per i possessori di Xbox Game Pass.