Microsoft vince la causa con FTC

Dopo una lunga attesa finalmente è arrivato il verdetto sulla causa dell‘FTC (Federal Trade Commission) contro Microsoft per l’acquisizione di Activision Blizzard. Il giudice Jacqueline Scott Corley ha respinto la richiesta di un’ingiunzione preliminare che avrebbe bloccato l’acquisizione.

La sentenza afferma quanto segue:

L’acquisizione di Activision da parte di Microsoft è stata descritta come la più grande nella storia della tecnologia. Merita esame. Quel controllo ha dato i suoi frutti: Microsoft si è impegnata per iscritto, in pubblico e in tribunale a mantenere Call of Duty su PlayStation per 10 anni alla pari con Xbox. Ha stretto un accordo con Nintendo per portare Call of Duty su Switch. E ha stipulato diversi accordi per portare per la prima volta i contenuti di Activision su diversi servizi di cloud gaming. La responsabilità di questa Corte in questo caso è limitata. Spetta a decidere se, nonostante queste attuali circostanze, la fusione debba essere interrotta – forse anche terminata – in attesa della risoluzione dell’azione amministrativa della FTC. Per i motivi spiegati, la Corte ritiene che la FTC non abbia dimostrato la probabilità che prevarrà sulla sua affermazione che questa particolare concentrazione verticale in questo specifico settore potrebbe ridurre sostanzialmente la concorrenza. Al contrario, le prove documentali indicano un maggiore accesso dei consumatori a Call of Duty e altri contenuti di Activision. L’istanza di ingiunzione preliminare è pertanto NEGATA.