Netflix: 3 serie tv per Halloween

3 serie TV Netflix da non lasciarsi scappare per una notte da brivido!

Ed eccoci a ridosso di Halloween, la festa più tenebrosa di sempre.

Certo, quest’anno le feste a tema saranno decisamente rimandate all’anno prossimo, ma Netflix, fortunatamente, arriva in nostro soccorso per farci spaventare in tutta tranquillità sul nostro divano, magari accerchiati da familiari e dolciumi vari.

Andiamo quindi a scoprire quali serie TV guardare per passare un Halloween da brivido.

Locke & Key disponibile su Netflix.

Locke & Key

Partiamo con una serie TV approdata su Netflix nel Febbraio 2020 e fruibile nel giro di una notte.

Una sola stagione e 10 episodi che vi scivolano addosso senza che nemmeno ve ne accorgiate, Locke & Key è una serie televisiva statunitense creata da Joe Hill e basata sull’omonima serie di comic book di Hill.

Tutta la trama ruota intorno alle vicende dei tre fratelli Locke che si trasferiscono nella loro casa ancestrale in Massachussetts, riesumando vecchi ricordi e nuovi scenari assurdi.

La Key House, infatti, porta con sè un segreto dall’aria magica ed inquietante: esistono, all’interno della suddetta casa, 11 chiavi speciali che sono in grado di aprire porte incredibili.

Cosa c’è di meglio di un dramma mai risolto, di fantasmi che tornano in vita e di un demone che ti dà la caccia per la notte di Halloween?

E nel caso la amaste, sappiate che Netflix ha già garantito una seconda stagione. Meglio di così.

The Haunting Of Hill House disponibile su Netflix.

The Haunting – Of Hill House

Una delle serie più oscure del panorama Netflix, The Haunting Of Hill House vede la luce nel 2018 ed è creata e diretta interamente da Mike Flanagan.

Primo capitolo di ciò che diverrà un’antologia televisiva incentrata sul mondo del paranormale, Hill House si presenta con una regia fotografica che non può che lasciarvi a bocca aperta ed una caratterizzazione dei personaggi principali terribilmente cruda e realistica.

La storia ha alcuni punti in comune con la serie che abbiamo visto precedentemente, ma in questo caso, la totale assenza di magia e l’atmosfera cupa, portano lo spettatore ad intuire quanto i fantasmi che si celano dentro di sè siano quasi più pericolosi delle entità spettrali vere e proprie.

Basata sul’omonimo romanzo cult del 1959 di Shirley Jackson e con la presenza di molti attori di rilievo, Hill House spicca per essere un horror delicato, quasi silenzioso nel suo rumore fatto di cose non dette.

Se avete voglia di una serie TV che vi farà battere il cuore per tanti motivi, allora questa è decisamente quella che fa per voi.

The Haunting Of Bly Manor disponibile su Netflix.

The Haunting – Of Bly Manor

Ed era impossibile non citare anche l’ultima fatica di Mike Flanagan con il secondo capitolo dell’antologia di The Haunting: Of Bly Manor.

Uscita il 9 Ottobre di quest’anno, Bly Manor è una storia a sè stante ed è anch’essa tratta da un romanzo. In questo caso, il libro sul quale è basata la serie, è Giro Di Vite di Henry James, e Flanagan ha preso tutto ciò che per lui era necessario e l’ha trasformato in un vortice di flashback e loop mentali che solo lui avrebbe potuto creare.

L’incipit non lascia presagire nulla di ciò che, nel corso delle puntate, si svolge nella mente dei protagonisti: una giovane governante accetta di prendersi cura di due orfani in un’immensa magione.

In questa esclusiva Netflix, composta da 9 episodi, non si trovano solo puri e semplici jumpscare (ci sono, ma sapientemente distillati), ma l’elemento preponderante è senza dubbio l’atmosfera e il senso di tensione raggelante che si percepisce in ogni angolo della bella Bly Manor.

Se poi ci aggiungiamo due bambini che sanno tanto e non dicono nulla, beh, direi che l’horror è servito!

