Le 4 migliori serie tv horror su Netflix

Siete alla ricerca di serie tv horror da vedere durante la notte più spaventosa dell’anno? La piattaforma Netflix può esservi d’aiuto! Per non perdere troppo tempo in mezzo alla moltitudine dei prodotti, di seguito verranno presentate 4 serie tv horror da gustare durante la notte (e non solo) di Halloween con un bel sacchetto di popcorn in mano.



Nel caso in cui vogliate approfondire la tematica, vi invito a leggere questa Top 5 delle migliori serie tv horror in generale. Invece, se foste interessati a film horror del passato e siete degli amanti del bianco e nero, questo articolo fa al caso vostro. Bando alle ciance, si parte con le 4 migliori serie tv horror da vedere su Netflix ad Halloween.

Marianne (Netflix, 2019)

NETFLIX

4. Ash vs. Evil Dead (2015)

Lucy Lawless, Bruce Campbell, Dana DeLorenzo, Ray Santiago (Ash vs. Evil Dead, 2015)

Impossibile non citare un prodotto che deriva direttamente dalla mitica trilogia de “La Casa” (1981) di Sam Raimi, noto per la trilogia di Spiderman con Tobey Maguire. Questa serie tv sequel segna il ritorno di Bruce Campbell (qua anche produttore esecutivo) nei panni di Ash, il quale ritrova Lucy Lawless dopo aver condiviso le scene in Xena – Principessa Guerriera del 1995. Presente anche il fratello minore del regista, Ted Raimi, famoso per il ruolo di Corilo nella sopracitata serie anni ’90. Ash vs. Evil Dead è composto da tre stagioni di 10 episodi ciascuna della lunghezza tra i 25 e i 37 minuti.



Sono passati ormai più di trent’anni dalle vicende de “L’armata delle Tenebre” (1992) e Ash è ormai un vecchio panzone bifolco che riesce però ancora a strappare un sorriso allo spettatore grazie alla sua genuinità. Tra il lavoro da commesso e avventure di una notte con delle sgualdrine, inizierà ad avere alcune visioni riguardo al libro dei morti, ossia il Necronomicon Ex Mortis. Se cercate il perfetto connubio fra commedia e horror, specialmente per quanto riguarda lo splatter puro, allora siete di fronte al prodotto giusto con cui ridere tra amici senza rinunciare ad alcuni momenti comunque spaventosi. Una delle migliori serie tv horror: cafona ma irresistibile, da godersi interamente in una notte speciale come quella di Halloween.

3. Haunted (2018)

The Mimic 2×01 (Haunted, 2018)

Haunted è una docu-serie antologica del 2018 diretta da Jan Pavlacky.

Si sa come il “Tratto da una storia vera” sia un espediente spesso utilizzato nel cinema horror, e a tratti molto efficace, per insinuare nello spettatore un senso di inquietudine e incuriosirlo fin da subito. Questo è quello che succede con Haunted, in cui le scene si suddividono in sequenze di persone che raccontano a familiari e ad amici eventi paranormali e ricostruzioni in cui gli attori interpretano i protagonisti reali di ciascuna storia.



Non si sa se i fatti raccontati siano veramente accaduti, ma ciò non toglie il fatto che i diversi episodi, della durata media di 19-31 minuti, riescono a tenere incollato lo spettatore e a terrorizzarlo non poco. Vi sono diversi temi: serial killer, fantasmi, case infestate, spiriti, demoni, incontri ravvicinati del terzo tipo, possessioni, ecc. In quanto antologica, non è necessario guardare la serie in sequenza, ma è possibile scegliere con quale tematica iniziare questo viaggio nel puro terrore.

2. Marianne (2019)

Marianne (2019)

L’horror funziona come prodotto seriale? Con Marianne assolutamente sì.

Di produzione Netflix, questa serie tv francese, uscita nel 2019 e diretta da Samuel Bodin, riesce a coinvolgere lo spettatore e a terrorizzarlo con i suoi 8 episodi. La trama è molto semplice: la protagonista Emma (interpretata da Victoire De Bois vista in “Chiamami col tuo nome”), scrittrice di successo, decide di tornare nel paesino d’origine per fronteggiare uno spirito maligno che ha ricominciato a perseguitarla.



Marianne riesce ad unire i generi horror, dramma e thriller all’interno di un’ambientazione assolutamente cupa e terrificante, capace di insinuare in chi la guarda un vero senso di ansia e paura. Sono presenti alcuni rimandi a “L’Esorcista” e a “Nightmare on Elm Street” che non vi si vuole svelare per non rovinarvi lo spettacolo che questa serie riesce ad offrire. Da oscar l’interpretazione della signora Daugeron da parte di Mireille Herbstmeyer (vedi foto sopra) che, grazie a un’espressività davvero inquietante, riesce a rubare la scena a tutti gli altri. Purtroppo la serie è stata cancellata, quindi si riduce ad un unica stagione. Di conseguenza, Marianne appare un prodotto perfetto per il binge watching durante la notte di Halloween.

1. The Haunting – of Hill House (2018)

The Haunting – of Hill House (2018)

The Haunting – of Hill House è la prima stagione della serie antologica di Netflix “The Haunting”, creata e diretta da Mike Flanagan (Ouija – L’origine del male, Il gioco di Gerald, Doctor Sleep). La storia prende spunto dall’omonimo romanzo di Shirley Jackson del 1959, nonostante il regista metta in scena una storia sostanzialmente differente. Infatti, si fa la conoscenza della famiglia Crain, composta da ben 5 figli, e della loro immensa dimora (e non un oggetto turistico come nel libro), Hill House appunto, all’interno della quale i protagonisti dovranno lottare con i fantasmi del passato.



Uno degli aspetti più interessanti della serie tv horror in esame riguarda la suddivisione delle vicende su due piani temporali: i giorni nostri e gli anni ’80 in cui i coniugi Crain comprarono la casa. Si notano i segni del tempo sui protagonisti, specialmente sui figli che, una volta adulti, saranno costretti a tornare per affrontare le proprie paure più oscure. Mike Flanagan elimina in maniera sapiente qualsiasi jumpscare ed exploit splatter, per mettere in scena una serie horror lenta ma con un climax di suspense e di pura angoscia difficile da controllare.



Svolto in un’ambientazione gotica e oscura, The Haunting – of Hill House può essere considerata la migliore serie tv horror di Netflix, essendo in grado di coinvolgere spettatori di ogni tipo e di essere a suo modo originale. Cosa state aspettando ad iniziarla? Affrettatevi perchè è già uscita la seconda stagione “The Haunting – of Bly Manor“, di cui potete vedere il trailer qua sotto.

Trailer di The Haunting – of Bly Manor:

