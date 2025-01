Nintendo Switch 2 è qui! Trailer, annuncio e tutto quello che sappiamo

In una mossa che ha preso di sorpresa molti fan, Nintendo ha annunciato ufficialmente la Nintendo Switch 2, la nuova console ibrida della grande N, nonché successore di una delle manovre commerciali più rosee del mercato videoludico moderno.

Il tanto atteso trailer della console ibrida è stato recentemente rilasciato sul canale YouTube ufficiale di Nintendo, e ha confermato tutte le voci che circolavano da tempo riguardo al design e alle caratteristiche della console. La nuova Nintendo Switch 2 si presenta con un aspetto molto simile a quello che era emerso in anteprima durante il CES 2025 in America, in particolare grazie ai video trapelati dal produttore di accessori Genki, che avevano dato un'idea del design sui suoi profili ufficiali.

Cosa si sa su Nintendo Switch 2?

Purtroppo oltre al design, che comporta alcuni cambiamenti quale il colore predominante dei Joy-Con (stavolta in un satin black) e un generale ridimensionamento della console, non sono molte le notizie riguardanti Nintendo Switch 2. Il sito ufficiale della grande N però ci viene in contro. Un Nintendo Direct avente come protagoniste Switch 2 prenderà luogo il 2 aprile 2025, ed al suo interno potremo dare uno sguardo più profondo verso questo hardware.

Il design di Nintendo Switch 2.

Cosa verrà mostrato? Difficile dirlo con certezza, ma ci aspettiamo almeno la data di uscita e il prezzo della nuova piattaforma. Inoltre, è improbabile che la compagnia presenti la console senza rivelare nuovi giochi e funzionalità, rinviando a quello che potrebbe essere il trailer del primo videogioco di lancio di Nintendo Switch 2, che ci aspettiamo già essere un titolo cross gen.