Sony e live service sono due parole che abbiamo visto molto spesso accomunate negli ultimi anni, anche se in circostante raramente positive. Se togliamo dall'equazione Helldivers 2, un gioco da noi valutato molto positivamente, che comunque si è ritrovato al centro di diverse polemiche, basta ricordare la cancellazione del multiplayer di TLOU e citare il fallimentare Concord.

Nonostante le premesse di questo publisher, dichiarate anni fa, sull'aver iniziato i lavori su ben 12 live service, la pila dei loro progetti cancellati continua a crescere, e stando agli ultimi report, altri due live service hanno visto la loro produzione cessare, ed uno di questi era ambientato nell'universo di God of War.

Kratos in God of War Valhalla

Altri progetti cancellati e mancate opportunità

Uno dei live service recentemente cancellati da Sony era in produzione presso Bend Studio, i creatori di Days Gone. Non ci sono maggiori dettagli su questo videogioco, e non si sa nemmeno se fosse basato proprio su questa IP appena citata. Il discorso cambia per quanto riguarda il live service assegnato a Bluepoint, studio famoso per le loro remastered e remake.

In questo caso infatti, sappiamo che il live service era basato su God of War, con ogni probabilità riferendosi alla saga norrena della storica serie. Ironico notare come Bluepoint sia stata incaricata di lavorare ad un progetto simile prima di iniziare a produrre le remastered dell'esalogia greca di God of War per la current gen.

Videogiochi inaccessibili e delusione dei fan

Della saga greca di God of War esistono già delle remastered per PS3 e PS4, ma non è possibile acquistare e giocare ogni capitolo della serie, al giorno d'oggi. La maggior parte di questi sono disponibili solo tramite il catalogo del Playstation Plus Premium e quindi accessibili solo in streaming, servizio che comunque non contiene i due capitoli PSP, divenuti praticamente inaccessibili.

Considerando che Sony continua a sfornare remastered e remake che spesso lasciano interdetti i fan, come nel caso di Horizon Zero Dawn remastered, sapere che Sony abbia considerato eccome di creare un live service di God of War, ma non abbia al contempo lavorato per modernizzare i capitoli del passato, pone Sony in una posizione traballante dinanzi ai fan.