Mortal Kombat 1: il nuovo trailer mostra Terminator e Conan il Barbaro

Conan il Barbaro, uscirà il 21 gennaio come parte del periodo di accesso anticipato standard per i possessori dell'espansione Khaos Reigns, mentre sarà disponibile per tutti una settimana dopo. Il personaggio presenta le sembianze di Arnold Schwarzenegger, che ha interpretato i suoi panni nel film cult del 1982, ma in questo caso non include la sua voce. Durante il Kombat Kast verrà mostrato un gameplay dettagliato di Conan il Barbaro, offrendo ai fan una panoramica più dettagliata su questo potente combattente. Per quanto riguarda il T-1000 Terminator, il periodo di rilascio e la disponibilità saranno annunciati in un secondo momento, ha dichiarato Warner Bros.