Nosferatu: quando arriverà in streaming? Ecco una possibile data

Il film Nosferatu è stato uno dei titoli più attesi del 2024/2025, grazie al coinvolgimento di un regista visionario come Robert Eggers, noto per opere come The Witch e The Lighthouse. Con un cast stellare e l’iconica figura di Nosferatu riportata in vita, il progetto ha attirato l’attenzione degli appassionati di cinema sin dal suo annuncio. Dopo il debutto nelle sale, i fan attendono con impazienza l’arrivo sulle piattaforme di streaming, un passaggio ormai imprescindibile per ampliare il pubblico di qualsiasi pellicola.