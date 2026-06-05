L’Era Glaciale 6: ecco il primo teaser trailer e la data di uscita

È stato pubblicato il primo teaser trailer de L'era Glaciale 6, il nuovo film della celebre saga animata che riporterà sul grande schermo Manny, Sid, Diego e gli altri protagonisti dopo oltre dieci anni dall'ultima grande avventura cinematografica.
Il teaser trailer de L'era Glaciale 6
Le immagini mostrano il gruppo catapultato in aria dall'eruzione di un vulcano, anticipando un viaggio ricco di pericoli. Questa volta i personaggi esploreranno zone mai viste prima del misterioso Lost World, ampliando ulteriormente l'universo narrativo del franchise.
Non mancherà il celebre Scrat, lo scoiattolo ossessionato dalla sua ghianda, che sarà ancora una volta protagonista di situazioni esilaranti. Ad accompagnarlo ci saranno anche Crash, Eddie e il piccolo Baby Scrat, già apparso nella serie animata disponibile su Disney+.
Il titolo ufficiale, la regia e la data di uscita de L'era Glaciale 6
La regia del film è affidata a John Donkin, già coinvolto nel franchise con L'era glaciale - Le avventure di Buck, mentre la produzione è curata da Lori Forte, storica figura creativa legata alla serie.
Il titolo sarà L'era Glaciale: Punto di Ebollizione e arriverà nelle sale cinematografiche il 5 febbraio 2027, segnando il ritorno della saga sul grande schermo dopo l'ultimo film uscito nel 2016.
Nel frattempo, tutti i precedenti film della serie sono disponibili in streaming su Disney+.