Toy Story 5 conquista la critica: ecco cosa dicono le prime reazioni oltreoceano

A trent’anni dal primo film, Toy Story 5 sembra destinato a confermare il successo di uno dei franchise animati più amati di sempre.

Le prime proiezioni riservate alla stampa hanno infatti generato reazioni estremamente positive negli Stati Uniti, con molti critici che descrivono il film come emozionante, divertente e capace di riportare la magia delle migliori produzioni Pixar.

Alcuni recensori lo considerano già uno dei migliori lungometraggi d’animazione del 2026, altri addirittura lo paragonano ai primi tre film della saga. Uno degli aspetti più apprezzati riguarda il ruolo di Jessie, della quale per la prima volta viene approfondita la storia.

Molti critici hanno sottolineato come il personaggio riesca a guidare un racconto coinvolgente, capace di alternare momenti di comicità a scene particolarmente toccanti.

Toy Story 5: trama, cast e uscita del nuovo film Pixar

La trama riprende dopo gli eventi di Toy Story 4. Woody si riunisce a Buzz Lightyear, Jessie e agli altri giocattoli dopo aver lasciato il gruppo per aiutare, insieme a Bo, i giocattoli smarriti a trovare una nuova casa.

Nel frattempo, Buzz e Jessie sono diventati i leader della cameretta di Bonnie. L’arrivo di Lilypad, un dispositivo tecnologico simile a un tablet, mette però in discussione il ruolo tradizionale dei giocattoli e costringe il gruppo a intraprendere una nuova avventura.

Proprio il rapporto tra tecnologia e giocattoli rappresenta uno dei temi centrali del film. Il regista Andrew Stanton ha spiegato che Lilypad non è un vero antagonista, ma piuttosto il simbolo di una nuova fase della crescita di Bonnie.

Il personaggio è stato concepito come uno strumento che desidera aiutare la bambina, ma che essendo molto diverso dai giocattoli tradizionali, crea inevitabilmente tensioni all'interno del gruppo. Un po' come l'espediente iniziale con cui fu presentato Buzz.

Alla regia troviamo proprio Andrew Stanton, storico autore Pixar e premio Oscar per Wall-E e Alla ricerca di Nemo. Pur avendo collaborato alla scrittura e allo sviluppo di tutti i precedenti capitoli della saga, questa è la prima volta che dirige direttamente un film di Toy Story.

Nel cast originale tornano le voci storiche di Tom Hanks, Tim Allen e Joan Cusack, affiancate da nuovi ingressi come Greta Lee e Conan O’Brien.

Vi ricordiamo che Toy Story 5 arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 18 giugno.