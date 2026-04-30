One Night Only – Quando tutto è possibile, diffuso il trailer della nuova rom-com con Callum Turner

Le commedie romantiche sono pronte a tornare, ma con un approccio diverso: meno formule ripetitive e più attenzione a storie solide e credibili.

D’altronde, questa sembra essere la regola (più che l’eccezione) per il regista Will Gluck, autore di pellicole come Easy Girl, Amici di letto e il più recente Tutti tranne te, ora pronto a tornare sul grande schermo con One Night Only – Quando tutto è possibile con Monica Barbaro e Callum Turner.

Alla ricerca dell'amore (nella notte meno romantica dell'anno)

Secondo la sinossi, la candidata all’Oscar Barbaro e il candidato al BAFTA Turner interpretano i due protagonisti Allie e Owen, due sconosciuti affamati d’amore che si incontrano in una New York leggermente romanzata, nell’unica notte dell’anno in cui ai single è permesso fare sesso.

Owen, lasciato da poco, e Allie, romantica e piena di speranze, potrebbero essere gli unici due single in città alla ricerca di qualcosa di più di un semplice incontro occasionale.

Entrambi sentono una scintilla quando si incontrano, ma una serie di passi falsi e di vicissitudini complicano la loro serata, tenendoli separati. Mentre corrono l’uno verso l’altra e poi si allontanano attraverso la città, potrebbero scoprire che l’unica cosa che desiderano di più è più vicina di quanto pensino.

Cast e data d'uscita di One Night Only

Il cast include anche Maya Hawke (Stranger Things), Julia Fox (Uncut Gems), Ben Marshall (Saturday Night Live), Ziwe (Baited with Ziwe), King Princess (Nine Perfect Strangers) e le leggende del cinema Molly Ringwald e Levar Burton.

Co-scritto, diretto e prodotto da Will Gluck e tratto da una sceneggiatura di Travis Braun, One Night Only – Quando tutto è possibile uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 27 agosto 2026 per Universal Pictures.