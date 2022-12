Dopo una lunga attesa è stato finalmente reso pubblico il primo trailer di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan, in uscita il 20 luglio 2023.

Dopo una lunga attesa è stato finalmente reso pubblico il primo trailer di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan prodotto da Universal Pictures e in uscita nelle sale italiane il 20 luglio 2023. Dopo le anticipazioni dei mesi scorsi possiamo dunque apprezzare le prime immagini ufficiali del prossimo lavoro del regista di Inception, Interstellar e Tenet.

Il film è basato su American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, biografia di Kai Bird e Martin J. Sherwin vincitrice del Premio Pulitzer, che racconta la vita e la caduta del fisico statunitense Robert Oppenheimer, qui interpretato da Cillian Murphy (Peaky Blinders). La trama si svilupperà intorno alla figura del fisico teorico nel tormentato periodo del cosiddetto Progetto Manhattan, durante la seconda guerra mondiale, mentre era costretto ad affrontare le ramificazioni e le conseguenze delle sue scoperte scientifiche.

Oppenheimer: un cast stellare

Come già precedentemente annunciato, Oppenheimer sarà un thriller storico girato in IMAX con delle sequenze in bianco e nero, che porterà il pubblico nell’avvincente e paradossale storia di un uomo enigmatico, le cui azioni cambieranno definitivamente lo scenario politico e scientifico del ventesimo secolo fino alla triste realtà dei giorni nostri.

Nel cast, oltre a Cillian Murphy, sono presenti anche Emily Blunt nel ruolo della moglie -la biologa e botanica Katherine “Kitty” Oppenheimer- il premio Oscar Matt Damon, che interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan; e Robert Downey Jr. nei panni di Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica.

Le ultime stellari entrate sono invece rappresentate dal Premio Oscar Rami Malek, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Dane DeHaan (Valerian e la città dei mille pianeti), David Krumholtz (La ballata di Buster Scruggs), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), Matthew Modine (Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno), Benny Safdie, Michael Angarano e Dylan Arnold.

Ecco il trailer ufficiale in italiano di Oppenheimer: