5 film gialli simili a cena con delitto da non perdere!

Cena con delitto – Knives Out è uno dei film gialli più famosi degli ultimi anni: uscito nel 2019, scritto e diretto da Ryan Johnson, ha riscosso moltissimo successo di critica e pubblico, ricevendo una candidatura anche agli Oscar per la Miglior sceneggiatura originale.

Cena con delitto ci racconta la storia di un omicidio, sviluppando indagini e ricerche durante tutta la durata del film. Un cast corale con una sola location ci portano a vivere la stessa esperienza che risulta dalla lettura di un libro di Agatha Christie.

L’accoglienza del film è stata così calorosa che il regista ha firmato un contratto con Netflix per altri due capitoli, di cui il primo uscirà il prossimo 23 Dicembre. Se vi è piaciuto Cena con delitto, ecco 5 film gialli che potrebbero interessarvi mentre aspettiamo l’uscita del nuovo capitolo.

5. Gosford Park (2001)

Scena tratta da gosford park

Gosford Park è uno dei più intrigati e corali film gialli degli anni 2000. Uscito nelle sale nel 2001 e diretto da Robert Altman, la pellicola ci racconta la storia di una famiglia inglese che si ritrova per un weekend di caccia nella loro tenuta. Le ambientazioni nobili con la netta differenza tra ospiti e servitù, ci riporta con la mente a Downton Abbey.

Il film si sviluppa velocemente, mostrandoci per la prima metà i complicati rapporti tra tutti i personaggi che popolano la storia, dando ad ognuno di loro dei moventi per quello che vedremo più avanti. Per il restante tempo assistiamo alle bizzarre e superficiali indagini che si svolgono per capire chi ha commesso un delitto, proprio durante il weekend.

Una trama fitta e ricca tra relazioni nascoste, segreti di famiglia e risentimenti, il montaggio con un ritmo sostenuto e le ambientazioni grigie e fredde tipiche della campagna britannica, ci permettono di gustare a pieno di un film che sembra l’emblema del genere giallo per eccellenza.

4. Mistero a Crooked house (2017)

Una scena di mistero a crooked house

Un’altro dei film gialli da non perdere è Mistero a Crooked House diretto da Gilles Paquet – Brenner tratto dal romanzo 1949 E’ un problema di Agatha Christie.

Ambientazione sempre british degli anni Cinquanta, assistiamo ancora ad un dramma familiare. Il magnate Aristide Leonis viene ucciso attraverso un iniezione letale, la nipote Sophia sospetta che dietro all’omicidio ci sia uno dei componenti della famiglia, tutti con moventi validi, quindi convoca un investigatore per risolvere il mistero.

Anche in questo caso, la maggior parte del film si sviluppa nell’ambiente domestico, contornato da atmosfere calde a tratti stantie e una serie di nodi da sciogliere. Un cast corale che ci dona il fascino di un racconto dai tratti oscuri e psicologici.

3. Assassinio sull’Orient Express (2017)

Cast di assassinio sull’orient express

Ecco un’altra trasposizione cinematografica di un romanzo della Christie del 1934, omonimo, diretto e interpretato da Kenneth Branagh e adattato da Michael Green.

La celebre storia parla di un omicidio avvenuto su un treno, durante il lungo viaggio da Istanbul a Londra. L’ispettore Hercule Pirot si trova proprio sul posto, quindi inizia ad indagare passeggero dopo passeggero, tra stupefacenti scoperte ed altri attacchi violenti.

Ritroviamo di nuovo un cast corale d’eccellenza, tra cui riconosciamo Johnny Depp, Penélope Cruz, Willem Dafoe e molti altri, una location chiusa, senza vie di fuga (il treno per l’appunto) ci portano ad appassionarci alla storia cercando di trovare il colpevole prima della fine del film. Non mancano di certo azione e colpi di scena.

2. Nodo alla gola (1948)

Una scena di nodo alla gola

Torniamo indietro nel tempo, al 1948 appunto con Nodo alla gola, diretto dal maestro del giallo Alfred Hitchcock, impossibile da non includere in questa lista. La pellicola è basata sull’omonimo lavoro teatrale e tratta direttamente da fatti di cronaca realmente accaduti.

A differenza degli altri film gialli citati in questo approfondimento, in Nodo alla gola non passiamo il tempo cercando di indovinare chi sia il colpevole del delitto, perché questo ci viene mostrato già durante i primi minuti. La cosa che invece ci tiene incollati allo schermo è vedere come e chi scoprirà il misfatto.

Girato tutto all’interno di un piccolo appartamento, con i giochi di ripresa ai quali Hitchcock ci ha sempre abituati, il cadavere sarà sempre all’interno della scena, ma nascosto. Un vero rompicapo, prima pellicola a colori del regista, Nodo alla gola ci stupisce e ci fa appassionare al genere, tra suspense e tensione.

1. Get out (2017)

Il protagonista daniel kaluuya in una scena del film

Con Get out ci scostiamo dal puro genere dei film gialli per immergerci un po’ nelle atmosfere horror e psicologiche. Thriller a tutti gli effetti, girato in soli 23 giorni, Get out riesce a smuoverci cuore e cervello, toccando tematiche attuali in modo completamente originale.

Film debutto del regista Jordan Peele, scritto dallo stesso, si è accaparrato il favore della critica arrivando fino a vincere l’Oscar, fatto non per nulla scontato considerando il genere, che è sempre un po’ ignorato dall’Academy. L’adrenalina mista alla tensione rendono questo film un gioiello raro.

Chris (interpretato da Daniel Kaluuya) è un fotografo che si innamora della magnetica Rose (Allison Williams), la quale lo porta finalmente nella casa natale per conoscere i genitori. All’arrivo della villa in campagna, Chris percepisce un’atmosfera strana e inizia a notare alcuni personaggi dall’atteggiamento a dir poco bizzarro, finché succede qualcosa che lo cambierà per sempre.