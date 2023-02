Overwatch 2: tutte le novità della stagione 3!

Overwatch 2 è arrivato alla terza stagione! Iniziata il 7 febbraio scorso, Blizzard ha presentato molte novità interessanti, tra le quali una nuova mappa di controllo, la collaborazione con One Punch Man e anche un particolare dating sim.

Inoltre, è la prima stagione del gioco che non aggiunge un nuovo eroe ma si concentra su tante piccole aggiunte e miglioramenti.

Nuove skin e importanti collaborazioni

La terza stagione di Overwatch 2 sarà particolarmente ispirata alla mitologia asiatica aggiungendo skin ispirate a divinità giapponesi. Il primo modello presentato è quello di Kiriko Amaterasu, dotato di personalizzazioni combinabili a tema luna, mare e tempeste.

Di grande spessore poi la collaborazione con One Punch Man che prevede un modello a tema per Doomfist.

Penisola Antartica

Penisola Antartica è la prima mappa per la modalità controllo di Overwatch 2 e presenta un’ambientazione che si discosta dalle altre mappe del gioco allontanandosi dai panorami cittadini.

Possiamo trovare sulla penisola un sezione per la perforazione dei ghiacci e una nave abbandonata, dove saranno presenti dei punti di controllo non particolarmente grandi e con poche coperture disponibili compensate però dalle numerose vie di accesso e di fuga.

Bilanciamenti e correzioni

È stato rivisto il sistema di matchmaking nelle partite competitive in modo da distribuire i componenti dei team anche per rank facendo si che nei team si possano scontrare giocatori dello stesso rank rendendo più equilibrata ogni partita.

Viene poi diminuito il numero di vittorie e sconfitte necessarie per aggiornare il proprio rank passando a 5 vittorie e 15 sconfitte dalle vecchie 7 e 20.

Novità per il pass battaglia

La principale modifica è l’introduzione dei crediti che sarà possibile guadagnare scalando nel pass battaglia. Questa modifica permetterà ai giocatori di poter guadagnare senza dover necessariamente fare acquisti con denaro reale, una delle principali critiche mosse verso le prime stagioni. Ovviamente la versione premium del pass rimarrà a 9,99 euro vedendo però una quantità di oggetti estetici a tema orientale piuttosto abbondante offrendo ricompense interessanti per quasi tutti gli eroi di Overwatch 2.

Loverwatch

Loverwatch è stato creato come evento per san valentino di Overwatch 2. I giocatori potranno partecipare ad un mini gioco di incontri online con Genji e Mercy aiutati da un personaggio di nome Hanzo. Il gioco è disponibile dal 13 febbraio fino al 28 dello stesso mese e permetterà di sbloccare un video che varierà in base alle scelte fatte nel gioco.

Si tratta ovviamente di un aggiunta minore che non porterà veri cambiamenti nel gioco principale ma pensiamo possa risultare interessante per i più appassionati.